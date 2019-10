Una campaña corta, pero útil

La necesidad de repetir las elecciones generales por la incapacidad de los partidos para formar un Gobierno obliga a hacerles un llamamiento para que practiquen el democrático debate de ideas y el juego limpio en la campaña electoral que ha comenzado esta pasada medianoche. Va a ser una campaña corta, pero no pueden convertirla de nuevo en una contienda verbal con vetos y ‘líneas rojas’ sino que debe ser un escaparate razonado de programas alternativos. El objetivo es formar cuanto antes un Gobierno sólido.

La cita con las urnas, dentro de diez días, dará paso a una nueva legislatura después de que los españoles hayamos votado por cuarta vez en cuatro años: diciembre de 2015, junio de 2016, abril de 2019 y noviembre de 2019. Los hechos ciertos son que esta parálisis política ha dilapidado un lustro crucial para las reformas económicas, sociales e institucionales que el país necesita. Después de tres legislaturas estériles es preciso alumbrar una que se sustente en la estabilidad para abordar los retos que España tiene por delante y que no admiten más demoras. No se puede prolongar esta etapa de incertidumbre política y de parálisis en la gestión económica.

Las perspectivas, sin embargo, no son tranquilizadoras. La continuidad de la fragmentación política, que las encuestas confirman, y el desafío secesionista en Cataluña, con un presidente de la Generalitat actuando antes como agitador antisistema que como gobernante responsable, auguran de nuevo muchas dificultades para formar una mayoría estable para gobernar. Por eso, precisamente, hay que exigir a los partidos que no vuelvan a imponer maximalismos programáticos, sino que establezcan ámbitos de entendimiento para impulsar reformas necesarias y largamente aplazadas, en financiación autonómica, pensiones, educación, energía o innovación. Solo así, y no con cruces de frases gruesas, cumplirán su obligación.