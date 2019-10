El escepticismo de los electores

En la encuesta electoral que hoy publica HERALDO, a la pregunta de qué partido cree que está mejor preparado para formar gobierno, un 23% de los encuestados responde que ninguno. Interrogados sobre qué partido garantizaría mejor la estabilidad económica, el 25% contesta que ninguno. Y en cuanto a si las promesas económicas de los partidos merecen alguna confianza, un aplastante 81% de los electores considera que no. Más claro, agua. Hay que entender, por tanto, que un alto porcentaje de los españoles se sitúa en estos momentos en un acusado escepticismo respecto a la política y a los políticos. Y resultaría muy difícil reprocharles tal actitud a esos conciudadanos nuestros. Los partidos y sus dirigentes nos están dando muestras sobradas de que no son dignos de confianza y de que son incapaces de gestionar, no ya los problemas reales del país, que de eso tan apenas se han ocupado en los últimos cuatro años, sino ni tan siquiera las alianzas para formar un gobierno. Y el caso es que, si se cumple lo que están vaticinando la mayoría de los sondeos, la repetición de las elecciones no va a ofrecer una fórmula clara para desbloquear la situación. Si acaso al revés, es muy posible que después del 10 de noviembre las opciones matemáticas de formar gobierno sean menos que después del 28 de abril. Como para no ser escéptico.