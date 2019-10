Su material de trabajo es el aire. En sus espectáculos ha renunciado a la palabra y a toda expresión verbal. Crea libremente, sin partituras, y ama más el sonido silbado que la música. Es capaz de apropiarse de cualquier melodía y de distorsionarla hasta hacerla irreconocible. Estoy hablando de Silbatriz Pons, artista zaragozana que se expresa a través del silbido. Hace unas semanas HERALDO informó de los premios que obtuvo en Los Ángeles, en el Masters of Musical Whistling (una competición que reúne a los mejores del mundo y que se celebra cada dos años) por sus interpretaciones de ‘El cisne’, pieza central de ‘El Carnaval de los animales’, de Saint-Saëns, y por ‘But not for me”, de George Gershwin.

Silbar, afirma Jung, es un residuo arcaico como chascar. Se usa para comunicar ideas sencillas, habitualmente para mostrar agrado o desagrado, o simplemente alegría. Todos lo hemos intentado alguna vez, pero su excelencia no tiene gran reconocimiento social. Pons (Marisa, para nosotros, sus amigos) lo ha convertido en un arte aislado de todo lo demás. Detiene el instante, horada el aire y lo transforma en algo distinto, inesperado y atrevido. Sus trabajos provocan sorpresa y también estupefacción. Interpelan al auditorio.

Es como si Pons lanzara mensajes al vacío que ningún otro lenguaje puede responder. Silbido y silencio se alfabetizan muy cerca en el diccionario. Quizás por eso el talento de Silbatriz Pons esté tan próximo a la poesía en estado puro.

Ángel Gracia es poeta y narrador