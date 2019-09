El profesor Perplejo aprovechó la mañana del sábado para limpiar la nevera: poca cosa hubo que tirar, porque es persona frugal. Sin embargo, de imprevisto, desde el fondo de un cajón que no abría desde julio emergieron como por ensalmo un par de ofertas políticas caducadas, cuarto y mitad de negociaciones estériles y docena y media de declaraciones más vacías que Salou en invierno. El profesor estaba a punto de tirar las ofertas políticas cuando le entró de pronto el vértigo: ¿Dónde debería arrojarlas? ¿Al cubo de la materia orgánica? ¿Al de los plásticos? ¿Al de los vidrios?

Al profesor le avergüenza la expresión “ha caducado la oferta de nuestro partido”. Menudo proyecto nos planteaban, con obsolescencia programada en su bypass coronario. Como si una oferta política no debiera ser un proyecto a largo plazo. Y se quedan tan anchos. No estamos para mirarnos los pies. ‘Brexit’, recesión, crisis de sistema productivo, migración de talento, descomposición de Europa: esos son los cinco grandes problemas que afronta este país a corto, medio y largo plazo. Entre “hunos y otros”, que decía Bergamín, nos quieren convencer de que con reuniones, himnos, banderas y acusaciones de “-ista” -póngase lo que se quiera antes del sufijo, que valdrá- ya han tomado Roma. Montan pollos, agitan banderitas, van a donde nadie les llama, no van a donde se les requiere, proponen los mismos negociadores que tropiezan en las mismas piedras una y otra vez. Y a estas horas, en pijama todavía.

Jorge Sanz Barajas es profesor y escritor