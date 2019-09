Teruel eleva el tono

La España oficial está medio paralizada, sin Presupuestos y sin iniciativas, a la espera de que se constituya el Gobierno. Pero la ‘España vaciada’, empezando por Teruel, no está dispuesta a que esta parálisis incremente su postergación. Más de cien plataformas ciudadanas exigen la aplicación de medidas para revitalizar las zonas desérticas y amenazan, si no son atendidas, con ser alternativa política en las próximas elecciones

La ‘España vaciada’ entró en escena con la gran manifestación del mes de marzo. El grito de alarma y rebeldía se lanzó en Madrid para que tuviera eco en toda la Península. Y, efectivamente, hubo muchas promesas, pero no se han concretado en nada. La estéril polarización política ha impedido forjar los acuerdos para asegurar la gobernabilidad del país y poder abordar los retos que están sobre la mesa, empezando por la despoblación. Sin embargo, no cabe conformarse. La debilidad parlamentaria de los últimos Gobiernos, la incapacidad actual de los partidos para constituir un Ejecutivo sólido y la ‘costumbre’ de sobrevivir con Presupuestos prorrogados están obligando a postergar reformas e inversiones que eran necesarias hace ya muchos años en la ‘España vaciada’ y que hoy son urgentes.

Más de cien plataformas que representan a vecinos de 4.000 municipios de 23 provincias han elaborado un documento que fue presentado ayer en Teruel y que contiene un paquete de medidas para revitalizar la España despoblada. No descartan convertirse en una opción política y presentarse a futuras elecciones si el Gobierno no atiende sus reivindicaciones. Pero no debería ser necesario llegar a esa «última opción». Las Administraciones y las formaciones políticas deben trabajar ya, sin perder ni un minuto más, para cerrar la brecha social y económica que existe entre las zonas más pobladas y aquellas que se están quedando desiertas.