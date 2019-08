Nuevo y complejo curso político

El Gobierno de Aragón abre un nuevo curso político que va a poner a prueba el engranaje de un cuatripartito inédito. Lo hace condicionado por la parálisis del Ejecutivo central y la incertidumbre de si prosperará la investidura de Sánchez o habrá nuevas elecciones

Han pasado cuatro meses desde las generales del 28A y ha sido imposible constituir un gobierno, lo que se traduce en una parálisis política y administrativa que se traslada también a las autonomías en un contexto de máxima incertidumbre. Con un peligro añadido: una vuelta a las urnas prolongaría la paralización y ni siquiera garantizaría al fin que pudiera formarse el ejecutivo. Condicionado por esas circunstancias, que en lo concreto suponen ya que Aragón tenga bloqueados 400 millones de fondos estatales, el Gobierno de Lambán abre un nuevo curso político sin precedentes, con un cuatripartito -PSOE, UP, CHA y PAR- en el que más allá de lo numérico deberá conjugar diferencias ideológicas sustantivas entre sus miembros. La oposición lo sabe y no ha tardado en intentar retratar esas contradicciones con iniciativas de PP y Cs sobre la fiscalidad, la enseñanza concertada o la ley de custodia compartida, que van a poner prueba sobre todo al PAR. Va a ser ya una inercia para toda la legislatura, pues el centroderecha no va a perdonar lo que considera una veleidad de los aragonesistas al pactar con la izquierda, particularmente con Podemos. Frente a quienes auguran gruesas dificultades a la coalición, sus mentores están convencidos de que el diálogo y las cesiones recíprocas permitirán un entendimiento constructivo para Aragón. Si así fuera, el Ejecutivo va a tener tajo. Su primer reto será sacar adelante unos presupuestos para 2020 que evite prórrogas como la de los vigentes y, a más largo plazo, defender los intereses propios ante Madrid y el resto de las comunidades en cuestiones tan decisivas como la mejora de la financiación autonómica, ante la que no caben seguidismos partidistas de nadie.