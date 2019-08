Apenas unos pocos aficionados a los viejos personajes de Zaragoza recordarán hoy la figura de Mariano Lucas Aced, de quien el pasado febrero se cumplieron 210 años de su trágica muerte defendiendo el convento de San Lázaro de los ataques de las tropas francesas. Efectivamente, Mariano Lucas, ‘el tío Lucas’, un acomodado labrador del Rabal, fue uno de los héroes menos recordados de los Sitios, amigo íntimo de Jorge Ibort, ‘el tío Jorge’, a quien sustituyó a su muerte como jefe de los escopeteros del Rabal, y uno de los que el 25 de mayo de 1808 fueron a buscar a Palafox a su residencia de La Alfranca para hacerlo Capitán General de Aragón. Pero lo mejor de Mariano Lucas es que no hace falta que lo presentemos como a un héroe de los Sitios. En realidad, a muchos las hazañas de los Sitios nos caen algo lejanas y no son pocos los que opinan que tanto heroísmo bizarro sólo sirvió para que nos destruyeran la ciudad y para ayudar a que acabara reinando un rey absolutista como Fernando VII. Vamos, que hubiera sido preferible rendirse. Lo mejor de Mariano Lucas es que hoy da nombre a la que es para mí la calle más hermosa de Zaragoza: el callejón de Lucas, en pleno corazón del Rabal más castizo, muy cerca del Puente de Piedra. El muy desconocido callejón de Lucas es la única calle cubierta de Zaragoza, y sirve de acceso a una minúscula manzana de viviendas de ladrillo que mantiene intacto el sabor de la arquitectura popular zaragozana del siglo XVIII. Vayan corriendo a verlo. Les fascinará ese viaje al pasado. Y me lo van a agradecer siempre.