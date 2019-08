Disfrutar con seguridad

Las muertes de cuatro montañeros en el Pirineo en lo que va del mes de agosto obligan a hacer un llamamiento a la prudencia. La montaña es un ámbito magnífico para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, pero siempre hay que estar alerta, porque los peligrosos son numerosos y no siempre previsibles. Está pendiente de creación el Observatorio Nacional sobre Accidentes de Montaña, que debería ponerse en marcha con rapidez. La concienciación es una herramienta fundamental para salvar vidas.

Cada verano es obligado volver a reflexionar sobre esta realidad. Con demasiada frecuencia las salidas a la montaña, en lugar de proporcionar una experiencia de esfuerzo y superación, cada cual en su nivel, en contacto con la naturaleza terminan en situaciones traumáticas, cuando no trágicas. En Aragón, con el paraíso natural y turístico de los Pirineos, la conciencia de esta realidad y la decisión de remediarla han de ser más claras y precisas. Pero lo cierto es que desde el año 2012 los rescates en montaña realizados en nuestra Comunidad han aumentado un 40%, señal de que también habrá crecido el número de imprudencias.

Hay que insistir en que para disfrutar de la montaña hay que acudir a ella preparado, con la información necesaria, con el equipo adecuado. No es razonable intentar cruzar un glaciar, como se ha visto este verano, calzado con zapatillas. Las instituciones y los organismos deben esforzarse más en dar a conocer los riesgos y las precauciones necesarias, pero cada persona tiene que ser prudente y medir sus fuerzas, porque a veces se falla por inexperiencia y falta de preparación y otras, por exceso de confianza. Y no se debe olvidar que los rescates suponen un coste para la sociedad e implican en no pocas ocasiones que otras personas tengan que poner en riesgo sus vidas. Disfrutar de la montaña pero con seguridad es el objetivo.