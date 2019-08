Sobre obligaciones y derechos

Cuando, en 1943, la filósofa francesa Simone Weil escribía en Londres acerca de la Europa que había que rehacer tras la guerra, veía venir lo que para ella podría transformarse en un error capital: la preponderancia de los derechos frente al peso esencial de las obligaciones.

Con esta perspectiva, y a instancias del Gobierno francés en el exilio, que le había encomendado la tarea de pensar sobre el futuro de Francia y de Europa, escribiría un libro fundamental: ‘L’Enracinement’ (traducido como ‘Echar raíces’ y publicado por Trotta). El libro quedó inacabado, dada la temprana muerte de la pensadora, pero autores de la relevancia de Albert Camus o del poeta y crítico T. S. Eliot lo consideraron un auténtico tratado de civilización. Simone Weil le puso por subtítulo ‘Preludio a una declaración de deberes hacia el ser humano’, y en él consta lo principal del pensamiento político de su autora.

En la primera parte, la filósofa trata "las necesidades del alma", esto es, las necesidades primordiales del ser humano; y en la introducción a esta parte deja clara una idea fundamental: que la noción de derecho queda completamente vacía si no se apoya en la de obligación, que es su auténtico núcleo y constituye su verdadera sustancia. Así viene a razonar su planteamiento la pensadora francesa: una persona tiene derecho a la vida, y, por lo tanto, a comer, a alimentarse; y es un derecho consolidado, desde luego, pero tal derecho resulta infecundo sin la obligación en la que se fundamenta, que es, en el caso del prójimo que pasa hambre, la de darle de comer. Pues una persona que tiene derecho a la vida (toda persona lo tiene por el hecho de ser persona), y, por lo tanto, a tener alimento para vivir, y, sin embargo, pasa hambre porque no tiene nada que comer, seguirá en el desamparo más terrible y pasando necesidad mientras otra persona (su igual, su prójimo) no sienta en sus entrañas la obligación moral, fuerte, radical, de proporcionarle alimento.

Lo importante para Simone Weil no es tanto el derecho como la obligación en la que este se sostiene, obligación hacia nuestro prójimo, sin la que el derecho se reduce a mera teoría y a palabras que en palabras se quedan. La razón de que esto sea así es el valor absoluto de la persona o, lo que es igual, su dignidad; como lo expresó Kant en su tiempo, la dignidad equivale al valor absoluto de todo ser humano. Así, las personas tenemos derechos porque estos quedan cimentados en la dignidad o valor de los seres humanos, y no al contrario.

Simone Weil lo vio con claridad meridiana, y por eso barruntaría las consecuencias del error de hacer hincapié en los derechos, pues sabía que tal proceder empañaría la importancia de la obligación, anterior, en esencia, al derecho. A pesar de su juventud (murió a los 34 años), la filósofa francesa conocía bien la condición humana y sabía que, al poner el acento en los derechos, el ser humano de finales del siglo XX, y aún más el del siglo XXI, acabaría eclipsando sus obligaciones hacia sus semejantes. Por eso fue muy crítica con autores que, como Jacques Maritain, publicaban entonces textos donde se favorecía el derecho por encima de la obligación. Y es que Simone Weil no desconocía la función que el egoísmo juega en las vidas humanas, como tampoco ignoraba el carácter sagrado de cada ser humano. Por eso advertiría del peligro de establecer categorías entre las personas, convencida como estaba de que no hay personas de primera o de segunda, y sabedora de que, cuando así se actúa, lo más fácil es eliminar al otro.

Un mundo diferente estaríamos construyendo si a la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano se antepusiese una suerte de Declaración Universal de Obligaciones hacia el Ser Humano, como hubiese querido la pensadora francesa. Porque no hallaríamos en nuestras sociedades tanta insistencia en reivindicar los propios derechos y nuestras vidas estarían mucho más volcadas en la atención y en el cuidado de los demás.

La reflexión de Simone Weil no es óbice para abandonar la lucha por tantos derechos aún por conquistar, ni para desestimar el Derecho como árbitro de las relaciones entre los seres humanos e instrumento generador de justicia; pero hay que reconocer que hay algo más allá del derecho, y este algo es la persona, que debería ser protagonista privilegiado de todo tipo de derechos precisamente porque es el único sujeto real de obligaciones, al tratarse del único ser moral bajo el cielo.

Carmen Herrando es profesora de la Universidad San Jorge