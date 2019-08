El segundo mandato de Javier Lambán como presidente de Aragón comienza en circunstancias que requieren que el nuevo Gobierno se ponga a trabajar desde el primer momento; y que haga bueno ese espíritu de transversalidad y de consenso al que reiteradamente ha apelado. Los Presupuestos, la economía, las infraestructuras, las carencias de la sanidad o el abandono que sufre Teruel son asuntos, entre otros, que requieren atención inmediata.

En el acto de toma de posesión, la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, no dejó de referirse al bloqueo en la política nacional. Pero la activación del Ejecutivo autonómico no puede esperar a que se resuelva la gobernabilidad del país. Hay mucho trabajo y, una vez que la próxima semana tomen posesión los consejeros, es necesario ponerse a la tarea. La Administración autonómica funciona en este momento con los Presupuestos prorrogados de 2018, lo que ni favorece la buena gestión ni alienta la actividad económica. Sería provechoso, y demostraría además la cohesión interna del Ejecutivo, que el año 2020 comenzara con sus correspondientes Presupuestos en vigor. La coyuntura económica de la Comunidad no es mala, pero se ven signos preocupantes ante los que es necesario actuar para impulsar la creación de empleo. Asimismo, hay que preparar la defensa de los intereses de Aragón en la negociación de la financiación autonómica, que antes o después deberá plantearse, y en la reivindicación de las infraestructuras pendientes. Las listas de espera y las dificultades para contratar profesionales sanitarios en algunos destinos también preocupan al ciudadano y son asuntos que deben abordarse muy pronto. Como lo es (véase ‘El Observatorio’ en esta misma página) la situación de las comunicaciones en Teruel. Son muchos los retos a los que se enfrenta la Comunidad y los aragoneses esperan que su Gobierno ejerza un liderazgo constructivo para superarlos.