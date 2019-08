La rana y el príncipe

En mis encuentros con jóvenes lectores hablo muchísimo. De mis libros, sí, pero si me dan pie para hablar de otros temas que me apasionan, lo hago con gusto. De hecho, casi siempre soy yo quien les da pie para contarles cosas que quiero que sepan, y que con suerte tardarían mucho en aprender. Me encanta decirles que Cervantes era muy listo y que jugó a la realidad y a la ficción con los lectores mejor que nadie. Y lo hizo dentro de un libro en el que se habla del propio libro: un juego de ficciones dentro de más ficciones a modo de espejos enfrentados en los que todo acaba pareciendo real. O no. Que la realidad supera a la ficción es algo que tenemos claro los humanos de esta parte del mundo. Y si el cuerpo está compuesto en un 70% de agua, me pregunto a menudo qué porcentaje de ficción alberga nuestro pensamiento.

También me encanta hablarles a los niños de la mitología griega; hace unos días contaba a niños de 8 y 9 años algo sobre las Metamorfosis de Ovidio. Les inquirí si sabían el significado de la palabra metamorfosis, y me contestaron que sí. Les pregunté a modo de ejemplos: "La mariposa, antes de serlo, ¿qué era?". Todos contestaron: "Una oruga". "Y la rana, ¿qué era antes?". Y un niño maravilloso contestó: "Un príncipe". Claro, la rana antes de serlo era un príncipe. ¿Qué otra cosa podía ser? ¿Acaso un renacuajo? Pues no. Las ranas eran príncipes y dejaron de serlo. Tal vez todos fuimos príncipes un día. Pero ahora no somos sino ranas que en vez de hablar, croan. ¡Ay!

Ana Alcolea es escritora