Servidora ha tenido el gusto de ejercer de guía de turismo en Tarazona y Zaragoza estas semanas. La vuelta a casa hizo que parte de la familia de Estados Unidos y Francia tuviera una excusa para visitarnos. Como no podía ser de otra forma, la Aljafería les fascinó. Cuenta la leyenda que el palacio de la alegría fue construido en una sola noche, hazaña imposible, como atestigua la superposición de usos y estilos que el edificio ha conservado hasta hoy. El visitante puede recrearse este verano además con la exposición ‘El palacio ilustrado’, comisariada por Julia Millán. La muestra ofrece una treintena de obras de los ilustradores David Guirao, Elisa Arguilé u Óscar Sanmartín, entre otros, de los que una, en cierto modo, se enorgullece. Me explico. A mí me pasa con la cultura un poco lo que a los ultras con sus banderas. Compro entradas para un concierto de cámara en el Foro romano y me ahueco, llegados los aplausos, como si la cosa también fuera conmigo. O reservo plaza para visitar el cimborrio de la catedral de Tarazona con el ánimo del que espera la fila de un concierto de los Rolling Stones. Y presumo de empeño y diplomacia cuando los forasteros preguntan por Aragón. Podríamos ser ejemplo de mucho. Lo mismo nos ponemos de acuerdo para formar gobierno autonómico que nos llevamos un premio a la mejor restauración. Con la dicha de que esta tierra tiene una dimensión artística capaz de evocar lo mejor de cada tiempo, me quedo con la sensación de que en casa jugamos con ventaja.

Almudena Vidorreta es profesora en la Universidad de la Ciudad de Nueva York