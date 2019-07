Fecha para un debate

El debate de investidura del presidente de Aragón se celebrará por fin más de dos meses después de las elecciones. Una demora que indica a las claras el fracaso de los partidos a la hora de ofrecer a los aragoneses una opción estable de gobierno. Además, la fecha se ha fijado sin que Lambán tenga atados los apoyos necesarios; y lo ocurrido ayer en La Rioja indica que las fuerzas políticas siguen tensando la cuerda. El peligro de una repetición de los comicios es real.

Ni para el gobierno de la nación ni para los de unas cuantas comunidades autónomas se ha llegado todavía a acuerdos entre las fuerzas políticas que aseguren las investiduras y permitan la formación de gobiernos estables y capaces de desarrollar una línea política coherente. Lo mismo sucede en Aragón. El presidente de las Cortes fijó ayer, al fin, la fecha del debate de investidura que protagonizará Javier Lambán como candidato. Un trámite que no podía demorarse más, pero que no asegura que Aragón vaya a contar a finales de este mes con un presidente y un gobierno. Lambán y el PSOE disponen todavía de dos semanas para conseguir los apoyos que necesitan, especialmente el de los cinco diputados de Podemos. Pero el #desencuentro entre el partido morado y los socialistas a nivel nacional y la propia evolución de las negociaciones en Aragón no permiten ser optimistas. Ayer mismo, el voto en contra de la única representante de Podemos frustró la elección de la socialista Concha Andreu como presidenta de La Rioja, un escenario que podría reproducirse el día 31 de julio en las Cortes aragonesas. Mucho dependerá, seguramente, del desenlace previo de la investidura de Pedro Sánchez que se debatirá y votará en el Congreso la semana que viene. Si Lambán no obtiene los votos que necesita, el calendario se precipitará y Aragón podría verse a bocado a una inédita e inconveniente repetición de los comicios autonómicos.