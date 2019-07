El día del no cumpleaños

Los griegos han despachado las elecciones y el nombramiento de primer ministro en apenas cuarenta y ocho horas, pero aquí seguimos enfrascados con el juguete de los pactos (casi) imposibles, en un escenario cada vez más delirante. La comunidad de Madrid se dispone a celebrar hoy una sesión de investidura o de no investidura, con suspense hasta el último momento, como pasa en Aragón. En ‘A través del espejo’ Lewis Carroll inventó el ‘unbirthday’ o ‘día del no cumpleaños’. Hay muchas probabilidades de celebrar un ‘no cumpleaños’, y eso le ocurre a Alicia: Humpty Dumpty, otro de los delirantes personajes del universo Carroll, le regala una tarta para celebrarlo.

La política española se ha convertido en un escenario igual de surrealista: a final de julio habrá probablemente una sesión de no investidura en el Congreso de los Diputados. Y, aunque sea un fracaso, podemos encontrarnos con unas elecciones en noviembre. Los diputados llevan meses sin celebrar sesiones plenarias ni de control al Gobierno. Al menos, parece que los mercados dan por descontada la inestabilidad política. Pero eso no resta un ápice de responsabilidad a todos los partidos, obligados a acabar con la incertidumbre cuanto antes, aunque sea para asumir que la no investidura llevará a otras urnas.