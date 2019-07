Estirar los plazos

El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, proclamó ayer a Javier Lambán candidato a la investidura sin fijar la fecha del debate y sin que el líder socialista cuente aún con apoyos suficientes para que la propuesta prospere. Todo se hace en cumplimiento estricto de la ley, pero la exasperante lentitud con la que se están llevando a cabo las negociaciones para formar gobierno no resulta aceptable en un momento en que Aragón necesita ya un gobierno que haga política y tome decisiones.

La política tiene sus tiempos, pero las sociedades reclaman soluciones a sus problemas, unas soluciones que no pueden retrasarse indefinidamente mientras los líderes de los partidos se agotan en guerras de posiciones, anteponiendo sus intereses a los de los ciudadanos que los han elegido en las urnas. Sada ha propuesto, en cumplimiento de su tarea institucional, a Lambán para ser investido presidente, pero sin «meter más presión de la debida» en unas negociaciones que están abiertas. No obstante, sí que debería tener en cuenta él mismo y recordárselo a las formaciones políticas que el estiramiento injustificado de los plazos constitucionales transmite un inquietante mensaje a la ciudadanía sobre la capacidad y compromiso de sus representantes políticos. Aragón no puede seguir sin un gobierno para afrontar las profundas reformas que se precisan.

El candidato Javier Lambán todavía no cuenta con los votos suficientes para superar el trámite de la investidura y, lo que es más decisivo para la gobernabilidad de la Comunidad, tampoco para garantizar la estabilidad parlamentaria durante la legislatura que comienza. Solucionar esta coyuntura es responsabilidad del líder socialista y lo es también del resto de los jefes de filas de las fuerzas parlamentarias. Las necesidades y urgencias de Aragón se pueden solucionar con un ejercicio de decisión compartida.