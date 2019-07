Sobre desarrollo rural

Con la esperanza de captar votantes, durante estos últimos meses han surgido ‘curanderos’ que han descubierto fórmulas magistrales para revertir un problema estructural, heredado de los daños efectuados durante décadas por desafortunadas políticas centralistas en las que no se tuvieron en cuenta los frutos que la errónea planificación territorial, el cortoplacismo de las políticas económicas y la ecuación número de votos sobre inversión pública, entre otros muchos factores que han abocado al catastrófico estado actual.

Tal como se iba acercando la fecha del 31 de marzo, y advirtiendo el éxito de la manifestación de la denominada ‘España vaciada’, se empezaron a comentar algunas cosas que son bastante imprecisas, quiero pensar que por desconocimiento. La primera es decir que no se ha hecho nada y que los políticos desconocen la situación del mundo rural. Lo segundo podría ser cierto en algunos dirigentes, pero lo primero es matizable, pues cabe recordar las iniciativas tomadas en cada uno de los ámbitos administrativos: diputaciones provinciales, Gobierno de Aragón y Gobierno de España, así como iniciativas desde todos los sectores sociales: sindicatos, empresarios, asociaciones de desarrollo rural y tejido asociativo. Es evidente que lo hecho resulta insuficiente, pero no se pueden desdeñar los distintos programas que por falta de espacio no puedo detallar.

Así pues, más que elaborar nuevos planes, se trata de actualizar los existentes e impulsarlos. Desde nuestra asociación hemos aludido reiteradamente a la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que, a tenor de lo visto, muchos políticos y actores sociales desconocen o desdeñan, pero que contempla una serie de medidas que ahora se están tomando por bandera. Pero si esa ley, que ocupa tan apenas 18 páginas del BOE, parece que es dura para algún político neolector, supongo que el decreto 752/2010 por el que se aprobó el primer programa de desarrollo rural para el periodo 2010-2014, de 388 páginas de extensión, será ininteligible.

Dicho decreto hace un análisis muy pormenorizado y territorializado de la España rural, mediante el que elabora una serie de ejes y medidas a tener en consideración, y señala actuaciones de carácter transversal en materias de actividad económica y empleo, infraestructuras y equipamientos básicos, servicios y bienestar social, medio ambiente y otras actuaciones no territoriales.

Dichos programas tenían que ser conveniados con las comunidades autónomas, y así se hizo en varias de ellas. En lo que respecta a Aragón, mediante decreto 84/2010 de 11 de mayo, se estableció el marco normativo para la aplicación de la mencionada ley estatal. La nuestra es una de las pocas comunidades preparadas administrativamente para desarrollarla, ya que cuenta con comarcas con personalidad jurídica, de tal manera que pueden ejecutar de forma transversal las medidas que se podían derivar de los planes de zona necesarios, que se elaboraron a lo largo del año 2010.

Es necesario y urgente retomar la mencionada ley 45/2007 y el decreto 752/2010, actualizándolos y mejorándolos. Es evidente que lo que se ha estado haciendo hasta ahora es insuficiente. Contamos ya con los estudios y diagnósticos necesarios. No necesitamos que nos lo vuelvan a diagnosticar. Los habitantes del mundo rural lo observamos cada vez que salimos a la calle, intentamos hacer un trámite por internet, llevamos a nuestros hijos al colegio o estos acuden al instituto, y cruzamos los dedos ante una urgencia médica.

Los que vivimos en el medio rural conocemos a empleados, pequeños empresarios, agricultores, propietarios de viviendas de turismo rural, funcionarios de todos los sectores de la Administración, empleados del sector terciario y población activa de otros sectores que desarrollan su actividad en el medio rural pero optan por vivir en las ciudades. A nadie se le puede imponer vivir en ningún medio, y más cuando la inestabilidad laboral es dominante en nuestro mercado, ayudado también por otros condicionantes sociales (vivienda, conciliación de la vida familiar, itinerancia, etc.) y cultural-educativos (menosprecio a ‘lo rural’). La opción de vida en los pueblos ha de hacerse atractiva. Hoy no basta solo con crear empleo en el medio rural.

Hace falta voluntad política para acometer el desarrollo rural en toda su extensión, porque este no es problema de los pueblos, sino de todo el país y su concepción geoestratégica de futuro. No podemos amparar el desierto demográfico en una extensión geográfica que alberga más del 80 por ciento del patrimonio natural, cultural, artístico, arqueológico y arquitectónico.

Luis Alberto Majarena Gonzalvo es miembro de la Asociación de Amigos de la Celtiberia