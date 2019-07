No hay excusas

Pedro Sánchez ha estirado el plazo para protagonizar la sesión de investidura, hasta el 22 de julio, con el objetivo de disponer de tres semanas más en las que lograr los apoyos suficientes. En principio, la complicada suma de Unidas Podemos y la abstención de los independentistas es la única opción, mientras Ciudadanos y el PP mantengan su postura de ni siquiera abstenerse para permitir gobernar al líder del PSOE. Los líderes políticos no deben poner los intereses de sus partidos por encima de la gobernabilidad del país.

El debate de investidura del candidato socialista se celebrará en una primera sesión los próximos 22 y 23 de julio. Pedro Sánchez no cuenta por ahora con el número de votos imprescindibles para lograr ser reelegido y en las tres semanas que quedan antes del pleno tendrá que emplearse a fondo para lograrlos. Necesita mayoría absoluta en la primera votación (176 diputados de los 350 del Congreso), que se celebrará el día 23 de julio, y mayoría simple en la segunda, que se realizaría 48 horas después de la primera. En el caso de no salir investido se abrirá un plazo de dos meses para que consiga los votos que le faltan o se disolverán las Cortes y se convocarán nuevas elecciones, que caerían el 10 de noviembre. Este es, precisamente, el escenario que los partidos deben evitar por el bien del país.

No es admisible que hayan pasado tantos días desde las elecciones de abril sin que se hayan alcanzado pactos y menos aún que las exigencias irrenunciables de unos y de otros puedan hacer fracasar la legislatura antes de que comience. Y no son los resultados de las urnas los que están bloqueando las negociaciones, sino los líderes que no están a la altura de la responsabilidad que se les ha conferido. Los electores dijeron que los partidos con representación parlamentaria deben alcanzar acuerdos estables. En este sentido, repetir las elecciones, como ocurrió en 2016, no debería ser una salida.