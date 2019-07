Buenas compañías

Conozco a uno que le pone música a su gato. La que más le gusta es Amaral, me dice, y especialmente ‘Sin ti no soy nada’. Conozco a otro, un obsesivo del taekwondo, que tiene tortuga en casa. Veo en sus ojos, me dice, lo profundo que es el océano. Siempre hay un margen de misterio, que diría el poeta Ángel González.

Una vez le pregunté al escritor Ferrer Lerín, jugador de póquer y experto en rapaces necrófagas, si podría amaestrar a un buitre y llevármelo a casa. Me respondió sin dudarlo: no te lo aconsejo. Lo cierto es que cada vez convivimos con más animales domésticos: desde perros a pájaros de raza exótica, desde gatos a ratones blancos. También conozco una vivienda con reptil. Regresar después del trabajo y encontrarte al lagarto en el terrario, feliz en su lecho de piedras, junto al sofá donde se ve la televisión, tiene que gratificar, supongo. A mí me queda lejos. Y lo que tengo cerca son datos que acabo de leer: en España hay más animales de compañía que niños menores de quince años. Llamativo. También lo es la cifra de animales que se abandonan, algo imperdonable y cruel cuando existen centros de recogida.

A mí me gustan los perros. Y a Pedro Sánchez, que cuando vuelve a la Moncloa tras hablarles a los corintios, como san Pablo, lo espera su perra Turca. Y a Obama, que corría con Bo por la Casa Blanca, entrañable. Y llegados a este punto me lanzo al maximalismo: acariciar a un perro siempre es mejor que el tacto de un teléfono móvil, salvo que urja llamar al 112.

Fernando Sanmartín es escritor