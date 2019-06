En el mes de julio, Netflix estrenará la nueva temporada de una de sus series más exitosas: ‘Stranger Things’. Y sus seguidores, ávidos de nuevo contenido, están ya preparados, no para disfrutarla sino para devorarla. Es decir, para darse un atracón.

Con la popularización de las plataformas digitales se ha normalizado el estreno simultáneo de todos los episodios que componen una serie. Esto ha propiciado que sean los espectadores los que gestionen su visionado. De este modo, el usuario puede encontrarse con seis horas de contenido, dividido en ocho capítulos. Y, sin embargo, decidir consumirlo de forma íntegra en un único día. Estamos ante el concepto de ‘binge watching’ o como se diría en castellano: ‘darse un atracón’.

Los espectadores ya no quieren esperar una semana hasta el siguiente episodio. Ya no tienen paciencia suficiente como para mantener la intriga y los interrogantes abiertos durante siete días. Lo quieren todo ya. Así es como el contenido, que anteriormente podía llegar a emitirse durante meses, ahora queda visto y obsoleto en días. Ver y tirar. Internet no entiende de paciencia. Se podría decir que, en el mundo de la inmediatez, es un concepto en peligro de extinción. Como con la comida rápida, los espectadores prefieren consumir mucho a consumir calidad. Prefieren ser el primero, el más rápido, el que más ve, el que llegó antes. Pero ¿qué queda de la reflexión?, ¿deja esa serie devorada una huella en nosotros?, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar hasta que la olvidemos?

Elena Capapé es profesora de la Universidad San Jorge