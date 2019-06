El Gobierno de Aragón pierde otra batalla jurídica en torno a la educación. El Tribunal Constitucional anula la norma que limitaba la capacidad de universidades privadas como la San Jorge de implantar carreras que ya existieran en Huesca, Teruel o La Almunia. Esto no implica que la Administración autonómica no deba tener en cuenta el papel de la educación en el reequilibrio territorial, pero no puede hacerlo cercenando la autonomía universitaria.

El establecimiento de centros universitarios fuera de Zaragoza contribuye sin duda a atenuar en alguna medida el desequilibrio poblacional que padece Aragón. Pero el Tribunal Constitucional deja muy claro que esa deseable política territorial no puede cargarse sobre las espaldas de la iniciativa social. Una universidad como la San Jorge debe tener, en función de la autonomía universitaria, la capacidad de establecer, cumpliendo los requisitos administrativos pertinentes, los estudios que considere apropiados, aunque ya existan en los puntos de descentralización de la universidad pública. Esa es la doctrina del Constitucional, que anula una norma que el Gobierno de Lambán introdujo por la puerta trasera en 2016, a instancias de sus socios de Podemos, en una ley que nada tenía que ver con la educación. Y este es, después de la sentencia sobre el colegio Ánfora, el segundo varapalo judicial que recibe el Ejecutivo en casos en los que ha pretendido limitar -de manera que los tribunales han considerado injustificada- los derechos de los centros educativos nacidos de la iniciativa social. Una lección de la que las fuerzas políticas deben tomar nota. En su sentencia, el Constitucional recuerda que tanto las universidades públicas como las privadas «sirven al servicio público de educación superior». No es buena política en cuestiones educativas ni buscar enfrentamientos gratuitos ni dejarse llevar por impulsos ideológicos.