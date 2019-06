Habla Pascal Bruckner en uno de sus libros de la supuesta existencia en Londres de un singular y selecto club para pertenecer al cual únicamente se pueden decir tópicos. Si alguien expresa una idea diferente o se sale del discurso dominante es inmediatamente expulsado del mismo.

Divierte imaginar las reuniones de los socios, tal vez comiendo o bebiendo en torno a una mesa, mordiéndose la lengua durante la discusión y recurriendo a latiguillos banales o a frases típicas, echando mano si hace falta, con el rabillo del ojo, a algún diccionario de refranes y citas célebres, para así adornar el discurso y parecer original, ¡pero sin serlo!, claro está, so riesgo de ser inmediatamente excluido. Curioso y difícil equilibrio, ya que ha de aparentarse lo extraordinario sin salirse de lo ordinario, porque la originalidad también es un lugar común y seguramente nada hay más tópico que un selecto y original club londinense. Algo así como un amontonamiento hortera de adornos navideños fuera de época.

Además, los lugares comunes no siempre son los mismos. Van cambiando para invadirlo todo. Hasta el punto de que, como hemos visto, el ascenso mismo a la cima del Everest se ha convertido en una inmensa y congestionada sala de espera en la que cabe pensar que incluso jugándose la vida las conversaciones también serán convencionales. De todos modos, sea real o no la existencia del mencionado club, resulta una buena metáfora del campo político, repleto de estereotipos, etiquetas y lugares comunes cuya racionalidad -es lo propio del tópico- no se cuestiona. Simplemente se asume.

Ni siquiera los intelectuales se resisten a los tópicos. O solo unos pocos valientes lo hacen. Me viene a la memoria aquel elenco de ‘Tantos tontos tópicos’, publicado por Aurelio Arteta (2012), a cuya estela editaron sus ‘Tristes tópicos’ algunos colegas de la Universidad de Zaragoza (2016). Y recientemente Juan Claudio de Ramón se atrevió con los estilemas de la equidistancia en su muy recomendable ‘Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña’ (2018), cuyas reflexiones desbordan las fronteras de su título. Y digo atreverse porque siempre es una osadía -y un riesgo- nadar contra la fuerza de la corriente del discurso establecido.

Si algo tienen los lugares comunes, a fuerza de su extendido uso y abuso, no es que hayan perdido vigor para decir algo, es que dicen demasiado e incluso a veces ocultan cosas diferentes a las que predican. Un ejemplo actual puede ser la repetida apelación al diálogo, frente al derecho, como solución a los grandes problemas de nuestro tiempo; y la crítica que repetidamente se hace de la ‘judicialización’ de la política. Los tribunales, se dice, no van a resolver los problemas políticos; lo que hace falta es diálogo. ¿Qué diálogo? cabe preguntar. ¿No es al fin y al cabo el derecho la condensación -siempre provisional e imperfecta, por supuesto- de las condiciones ideales de comunicación posibles en cada momento histórico?

Sabemos hace mucho tiempo que el derecho solo no resuelve los problemas. Ni los políticos ni los demás (recuerden aquello de pleitos tengas… aunque los ganes). Pero a lo largo de la historia también hemos aprendido que sin él (sin los derechos, las garantías y los procedimientos, los tribunales), lejos de resolver nada, la política misma se convierte en el problema y el diálogo, en pura y desnuda lucha de poder, en un juego en el que las reglas se van inventando por no se sabe quién a mitad de la partida. Quizás algo de eso nos pasa. Porque en el fondo, lo que con tales apelaciones se predica es una nueva vuelta de tuerca de la clase política en su esfuerzo por expandirse más allá de los límites institucionales que las formas jurídicas imponen a la distribución, el ejercicio y los procedimientos de control del poder. La tensión entre la razón de la fuerza y la fuerza de la razón.

Resulta paradójico que para afrontar los problemas se enarbole la bandera de la política, al margen del derecho y de los tribunales, cuando el problema es la política misma. Pero no hay que olvidar que, a menudo, los políticos presumen de tener las soluciones para resolver los conflictos que ellos mismos han creado.

Andrés García Inda es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza