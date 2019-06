Apoyos para la investidura

El guion constitucional se cumple según lo previsto. El Rey le ha encomendado a Pedro Sánchez que intente la investidura como presidente del Gobierno. Lo que genera muchas más incertidumbres es cómo logrará el líder socialista los apoyos que necesita. Aunque los tres diputados presos de Junts per Catalunya mantienen el acta y favorecen así la investidura, lo cierto es que la negociación para ser elegido se antoja muy complicada. De entrada, porque tanto Podemos como los nacionalistas y, sobre todo, los independentistas pretenden cobrarse caro su respaldo o su abstención.

El Rey ha propuesto a Pedro Sánchez como candidato a la investidura tras la ronda de consultas. Después de hablar con los líderes de casi todos los partidos políticos –Bildu y ERC han declinado participar–, Felipe VI comunicó anoche a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su decisión de proponer como candidato al secretario general del PSOE, ganador de las elecciones del pasado 28 de abril. A partir de ahora, el líder socialista debe recabar los apoyos que necesita. Está claro que repetir las elecciones, como ocurrió en 2015, no puede ser una salida. Y también que la XIII Legislatura no puede estar marcada, como la anterior, por los sobresaltos y los envites parlamentarios. La tentación de algunos de recurrir a eventuales bloqueos políticos no puede transformase en una parálisis institucional.

El líder socialista puede formar un Ejecutivo monocolor sustentado por una minoría suficiente de diputados o gobernar mediante una u otra coalición; lo más importante, después de varios años de inacción, es conformar una mayoría estable para, en primer lugar, formar gobierno y, después, aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que pongan fin a las prórrogas encadenadas del último y que recojan la puesta en marcha de reformas estructurales que el país necesita.