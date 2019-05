Pactos y estabilidad

El PSOE podría volver a gobernar la Comunidad de Aragón si logra reeditar el acuerdo de izquierdas o también si consigue los apoyos de Ciudadanos y el PAR. Esta es la principal conclusión del sondeo que hoy publica HERALDO. No obstante, el PP también tiene opciones de sumar y sigue habiendo un 22,9% de indecisos. Sea como fuere, lo que sí parece seguro es que la gobernabilidad pasará por pactar. La del pacto es una cultura política que goza de buena salud en esta región, pero todos los partidos deben esmerarse en reforzarla en estos tiempos de polarización y líneas rojas.

La encuesta de intención de voto realizada por A+M para HERALDO confirma que se amplía la fragmentación política en las Cortes, pues se pasa de siete partidos a ocho con la entrada de Vox. No obstante, los datos anticipan que Javier Lambán podría tener menos presión a la hora de decidir coaliciones, pactos o compensaciones con otras instituciones e incluso podría intentar gobernar en solitario o repetir equipo solo con CHA y buscar acuerdos puntuales de investidura. En cuanto al PP, que fue la formación más votada en las anteriores elecciones autonómicas, retrocedería, aunque podría evitar el sorpaso porque Ciudadanos frenaría sus expectativas de crecimiento, a pesar de que lograría una importante subida respecto a 2015.

El sondeo deja abiertas algunas puertas porque el 22,9% de los encuestados dicen no tener decidido todavía su voto. Además, por fortuna, el tono de enfrentamiento verbal visto en las elecciones nacionales del 26 de abril no se ha dado en esta campaña y menos aún en Aragón. El tono sosegado hace más sencillo formar una mayoría estable para gobernar. Está claro que los partidos no deben imponer ni vetos ni maximalismos programáticos, sino establecer ámbitos de consenso para impulsar reformas legales, necesarias en educación, sanidad o función pública, entre otros muchos ámbitos.