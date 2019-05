Europa es el problema; España es la solución". ¿O era al contrario? El Profesor Perplejo siempre se lía con las citas de Ortega y Gasset desde que Tip y Coll decían que eran en realidad dos personas, como López Ibor. No, ojo: la cita era al revés: "España es el problema; Europa es la solución". Pero claro: nos van liando, nos van liando… ¿Saben lo que pasa? Que con tanta elección uno ya no sabe dónde acaba el municipio y dónde empieza Europa. A ver si resulta que son la misma cosa y no nos hemos enterado. ¡Si de tanto españolear, nos acabamos deseuropeizando, y ese el problema!

El Profesor Perplejo alberga desde hace tiempo una solución disparatada que ya soñó el león de Graus, don Joaquín Costa (alguien podría hablar de él, de vez en cuando): cerrar con doble llave, otra vez, el sepulcro del Cid, al menos hasta junio, y pedir su traslado a un parque temático de la Reconquista, allá en el Norte, con su legión de filósofos, arquitectos, ingenieros, pintores… Porque resulta que Don Pelayo y su barahúnda debían ser, dicen los clarividentes, unos tipos más cultivados que el mismísimo Avempace o nuestro rey Al Muqtadir (a cuya vera combatió El Cid: paradoja). Una vez allí, el Profesor Perplejo, imbuido del espíritu de Joaquín Costa, propondrá la solución definitiva para desespañolear España: hoy le llamará a su sufrida y le dirá, con voz melosa: "Cariño, han entrado a robar en la tumba del Cid, creo que deberíamos llamar para que nos instalen la alarma".

Jorge Sanz Barajas es profesor y escritor