Torra, en minoría

El Parlamento de Cataluña exige a Joaquim Torra que convoque elecciones o se someta a una cuestión de confianza. La oposición, gracias a la abstención de la CUP, inflige a los independentistas la derrota más seria de la legislatura al prosperar una moción impulsada por los socialistas que tacha de «inoperante» al Ejecutivo autonómico. El ‘president’ ha constatado que no tiene la mayoría.

La parálisis del Govern, que ha sido incapaz de presentar una propuesta de presupuestos para la Comunidad, es un hecho. Está aguantando con las cuentas públicas ya no de 2018, que tampoco pudo aprobar, sino con las de 2017. Torra incumple así el deber político de cualquier gobierno y vulnera el Estatuto de autonomía. Y esta manifiesta debilidad ya cristaliza también en el Parlament, donde no tiene la mayoría. Los grupos que han apoyado la moción agrupan más votos que ‘Junts per Catalunya’ y ERC, formaciones que sostienen al Govern y que, pese a tener 66 escaños, solo cuentan con 61 votos porque cinco diputados que se encuentran en la cárcel o han huido al extranjero decidieron no designar a un sustituto en la Cámara, cosa que sí hicieron otros diputados como Oriol Junqueras o Raül Romeva.

El resultado de la moción de ayer no es vinculante. Así lo recordó Torra en el pleno, donde retó a la oposición a presentar una moción de censura. El Govern y el independentismo en general no terminan de aceptar que no tienen el apoyo mínimo necesario para seguir al frente de la Generalitat. Es verdad que tampoco la oposición es capaz de articular una mayoría alternativa, pero esta situación de parálisis no se puede prolongar indefinidamente. Si no es capaz de articular una mayoría parlamentaria ni de garantizar una acción de gobierno normal, ha llegado el momento de que Torra convoque elecciones autonómicas en Cataluña.