Tacones y cebollinos

Habían pasado tres días desde que la España vaciada se hiciera carne mortal en el epicentro de Madrid. La pequeña escuchaba en la radio con atención los ecos de la protesta cuando lanzó la pregunta. "¿Se seguirá hablando mucho tiempo de la manifestación del 31-M, como pasa con los temas de Cataluña?". Efectivamente, la cuestión catalana está en primera plana de la actualidad a cada momento y, sin embargo, hasta ahora había pasado casi inadvertido un fenómeno tan trascendental como es la despoblación. Esta es una realidad de la que dejaron constancia algunas pancartas que lucieron el pasado domingo los convocados por Teruel Existe y Soria ¡Ya! "Basta ya de mamandurrias independentistas y solucionemos los problemas reales de este país", rezaba uno de los carteles sobre las cabezas de los participantes en la protesta. Pocas expresiones reflejan tan bien lo que acontece: según la RAE, "mamandurria" significa sueldo que se disfruta sin merecerlo.

Fue una de las frases que movían a la reflexión entre un derroche de creatividad que incluía también buenas dosis de sentido del humor. De todas ellas, rescato algunas: "Tu abuelo era de pueblo", "Ser pocos no resta derechos", "España rural, vital", "Sin mi invierno no tendrías verano", "Cuidamos el 60% de España", "Si no nos dáis lo que queremos, os quitamos los torreznos", "Hemos venido a coger cobertura", "Tus tacones me vendrían fenomenal para plantar cebollinos". Solo faltaba aludir al bolígrafo que selle sobre el papel tantas promesas por ahora huecas para poder pasar de las palabras a los hechos.