Grave contradicción energética

España compra electricidad a Marruecos producida en centrales muy contaminantes. Lo hace en pleno proceso de descarbonización y tras anunciarse el cierre de centrales térmicas como la de Andorra. Es una grave contradicción que exige una respuesta. No se pueden cerrar instalaciones en España, con el argumento de que es para no contaminar, y acabar comprando energía en países que no respetan ningún estándar medioambiental.

Con el cierre de la térmica andorrana a la vuelta de la esquina y con la persiana echada en las minas de carbón de la provincia de Teruel, el sistema energético español ha recurrido a la energía producida por las centrales marroquíes para ahorrar costes. Pero se trata de instalaciones con otras reglas de juego: el país africano no pertenece al sistema de derechos de emisiones europeo y su electricidad no paga el precio por el CO2 emitido. Se trata, pues, de una energía producida sin peajes medioambientales que compite en precio con la producida en España, donde sí hay restricciones para frenar el cambio climático. Está claro que la economía española necesita una reforma que abarate los costes de la energía, para las empresas y para los ciudadanos, y permita aumentar el peso de las renovables. Pero debe hacerse sin dañar los intereses de las empresas y, sobre todo, sin precipitadas medidas que condicionan el futuro de comarcas como la de Andorra.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, envió una carta en febrero al comisario europeo de Energía, el español Miguel Arias Cañete, para instarle a arbitrar «algún mecanismo de protección de la libre competencia y la preservación del medio ambiente». De cualquier modo, resulta cuanto menos paradójico que la ministra haya permitido el cierre de la central de Andorra aun sabiendo que España iba a comprar electricidad en un país vecino con instalaciones altamente contaminantes.