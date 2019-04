La primera manifestación de Rodrigo

Si decenas de miles de personas llenaron el centro de Madrid el domingo pasado fue porque un puñado de gente, hace ya veinte años, se movilizó en un torno a un eslógan. Teruel Existe sigue electrizando, concitando energía y ganas de seguir en la brecha. Sus promotores tienen motivos para estar muy orgullos de lo logrado. A ellos les han seguido sorianos, conquenses, castellanos, riojanos, andaluces de Jaén... hasta juntar veintitantas provincias de la España vacía, vaciada, despoblada, sí... pero viva, rebelde y en marcha. En estos años, Teruel Existe ha sido un motor decisivo para la construcción de la A-23, ha conseguido mejoras en el transporte sanitario -un helicóptero medicalizado, por ejemplo- y en el ámbito de la enseñanza, pero sobre todo ha cerrado el paso a la resignación.

La foto de Rodrigo Ríos, el niño turolense de 8 años que participó en la marcha del domingo, y que fue magnífica portada de HERALDO, simboliza esta voluntad de existir, de no rendirse. Si han conseguido llegar hasta aquí, cómo no lograr también que los partidos políticos sellen el Pacto de Teruel contra la despoblación que impulsan los promotores del 31-M. Es un compromiso obligado por el futuro de niños como Rodrigo: España no sobrevivirá sin el medio rural, sin la mitad de su tierra y de su gente.