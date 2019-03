Negligencias municipales

El informe definitivo de fiscalización que ha hecho la Intervención sobre la gestión en la sociedad municipal Zaragoza Cultural viene a confirmar lo que ya adelantó el provisional: ha habido numerosas irregularidades. El equipo de gobierno del Ayuntamiento debe depurar responsabilidades ante la negligente gestión desarrollada por el concejal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

La auditoría realizada a Zaragoza Cultural detalla irregularidades de calado, como el caso de la cesión de parte del parque infantil de las fiestas del Pilar al Ayuntamiento de Pamplona para San Fermín, que se permitió sin un documento que lo avalara ni contraprestación económica. De hecho, ese asunto generó un cruce de correos electrónicos en los que el propio Rivarés llegó a escribir que esa cesión "era delito" si no había un documento de autorización y que se "arreglara con fecha acorde". Para el interventor, se contravino la ley de contratos. Otra negligencia relevante afecta a la concesión del Parking Norte. El órgano fiscalizador confirma que el Ayuntamiento no supervisó el cumplimiento de las mejoras prometidas por Ferias Lanzuela para ganar el contrato de gestión del mayor recinto festivo de las Fiestas del Pilar entre 2014 y 2017. Pero el informe no se queda ahí: detecta también problemas en las subvenciones, en la gestión del personal...

A consecuencia de esta auditoría el pleno del Ayuntamiento exigió al alcalde, el pasado 1 de marzo, "la destitución inmediata" del concejal Rivarés por su "negligente gestión". La moción, que fue presentada por el PP, salió adelante con el apoyo de Cs y la abstención del PSOE. De cualquier modo, además de las consecuencias políticas que pueda generar el informe de la Intervención, el equipo de gobierno de ZEC debe documentar los incumplimientos, determinar su valoración económica y reclamar los posibles daños o perjuicios ocasionados. El interés ciudadano así lo exige.