El papel de los Mossos

La declaración de los testigos en el juicio del ‘procés’ está empezando a aclarar hechos relevantes. Uno de ellos es que tres días antes de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, la cúpula de los Mossos habría advertido al president Puigdemont y a su Govern que esa consulta era ilegal y que podía generar "una escalada de violencia". Con absoluta irresponsabilidad, los dirigentes políticos habrían ignorado tan graves avisos. Pero tampoco la policía autonómica se puso a las órdenes de la Guardia Civil y la Policía Nacional para hacer cumplir la ley, como era su obligación

El expresidente de la Generalitat habría desoído dos veces la petición de la policía autonómica de que desconvocara el referéndum del 1-O debido al «clima de tensión» que se vivía en Cataluña. Así lo ha asegurado este lunes ante el Tribunal Supremo el jefe de la comisaría de planificación de seguridad de los Mossos, Emili Quevedo. Lo mismo afirmó el pasado jueves el jefe de la inteligencia de los Mossos, Manel Castellví. No obstante, estas declaraciones no eximen de culpa a los mandos. De hecho, José Antonio Nieto, el secretario de Estado de Seguridad durante la intentona secesionista, demostró con datos la semana pasada que los Mossos fueron vitales para celebrar el 1-O. Los mandos de los Mossos están insistiendo en que supuestamente habrían advertido del riesgo de violencia Y ciertamente, Puigdemont y el resto del Govern actuaron con extraordinaria irresponsabilidad ante el riesgo cierto de violencia y ante la ilegalidad manifiesta en la que incurrían. Pero los Mossos también cooperaron con su pasividad e incluso, en algunas ocasiones, con su actitud obstruccionista a que se violara la ley en Cataluña y a que la Guardia Civil y la Policía Nacional no pudieran cumplir con su obligación. Ni aceptaron el mando único puesto por el Gobierno ni cumplieron el mandato del Tribunal Constitucional.