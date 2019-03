Nada más que la verdad y toda la verdad

Después de los arrebatos místicos de los encausados, y de su profesión de bondad, el turno de los testigos en el juicio del ‘procés’ ha llegado como un soplo de aire fresco. Los acusados hicieron buen uso de su derecho a no perjudicarse con sus declaraciones, de ahí la expectación que ha despertado la fase testifical: todo un baño de realidad. Los citados están obligados a decir toda la verdad, y los segundos niveles del Gobierno del PP están cumpliendo con este deber. Si el lunes causó estupor ver al titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, descargar toda la responsabilidad del operativo policial del 1-O en su número dos, José Antonio Nieto, el martes suscitó alivio que este alto cargo la asumiera sin despeinarse. El secretario de Estado del Interior recordó que los Mossos no atendieron a su petición de ayuda y defendió con rotundidad a sus subordinados, un gesto que se agradece especialmente. La verdad es peligrosa, pero el hombre de bien no puede dejar de usarla, sentencia Gracián. La declaración del coronel Pérez de los Cobos puede resultar peligrosa para los acusados, pero, interpelado bajo juramento, dejó clara su conclusión: el dispositivo de la jefatura de los Mossos iba encaminado a facilitar la consulta, no a impedirla. En la feria de las evasivas, se va abriendo paso la hora de la verdad.