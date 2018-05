El mundo de la danza llora la muerte de María de Ávila

Ester Carrasco16/03/14 00:00

Fui alumna suya, gracias a ella, a su aprendizaje a su sabiduría como maestra, a su don de saber enseñar, amar y a respetar la danza, he sido y me he dedicado a la danza toda mi vida, le agradeceré siempre su sello que depositó en mi. Gracias Lola , han sido años muy bonitos llenos de esfuerzo y desafíos maravillosos. DEP