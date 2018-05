En busca de financiación para "una comedia muy maña"

Luis09/09/13 00:00

Yo sí que me he leido la novela y no una, dos o tres veces, porque es de esos libros que aunque te los hallas leido ya te sigue haciendo gracia...... Ojalá este proyecto salga bien y se pueda financiar, porque yo soy de esa zona del moncayo y justo mi pueblo sale nombrado en la novela, cuando los hermanos Oreste van a parar a las antiguas minas del barranco de Valdeplata, entre calcena y trasobares. Esto no ridiculiza a nadie, francisco.