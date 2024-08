Pisón, Melero y Sanmartín, tres robinsones en la colección ‘Náufragos’ de La Rosa Blanca

Sting, Stewart Copeland y Andy Summers sacaron ‘Message in a bottle’ el 7 de septiembre de 1979; nada que ver con la alusión posterior de Mecano, ojo. Era el tema de lanzamiento del segundo elepé de The Police, banda de corta trayectoria e interminable huella en la música popular mundial. La historia del náufrago Robinson Crusoe hecha canción, una petición de ayuda al planeta en clave reggae, con el rock en el pespunte. Lo de Salvador Retana y la editorial cacereña La Rosa Blanca es más bien un esfuerzo estético y expresivo, con el mismo formato, aunque al empaque no le falta detallismo. La novena entrega de su serie ‘Náufragos’ es aragonesa al 100%, y recoge textos de Ignacio Martínez de Pisón, Fernando Sanmartín y José Luis Melero.

Retana hace apenas 30 ejemplares numerados de cada tirada: un estuche con tres botellas metálicas, y un texto inédito (escrito en pergamino) dentro de cada una. “Yo soy pintor –explica– y la editorial es un impulso que realmente no tiene fines comerciales. las entregas de ‘Náufragos’ nacen d vínculos: en esta ocasión ha sido el poeta Álvaro Valverde el que ha armado esta conexión aragonesa. Invitamos a tres personas previamente seleccionadas y si acepten el reto, lo hacemos realidad. Cada entrega, eso sí, debe aunar escritores con cierta sintonía entre sí”.

En papel de arroz

El tema de cada texto es totalmente libre, y se vuelca en las tipografías Futura y Garamond sobre papel de arroz Xuan Zhyx. “Externamente –apunta el editor– solo cambia la portadilla. Me interesa mucho la simbiosis entre imagen y palabra; es un proyecto que rehuye la velocidad, los tiempos tan cortos de protagonismo para cada nueva obra. Aquí se refleja otra mirada, algo amplio, para disfrutar despacio. Ya estamos preparando otra entrega”. Los estuches se venden en La Rosa Blanca (con sede en Jaraíz de la Vera (Cáceres) previa petición por correo electrónico a edicioneslarosablanca@gmail.com. El precio de venta al público de cada estuche es de 90 euros.

La inspiración para este proyecto le llegó a Retana en medio de un viaje. “Fue antes de la pandemia, en un viaje a Israel y Palestina.Contemplaba en el museo de Jerusalén ‘Angelus Novus’, dibujo a tinta y acuarela de Paul Klee que compró y conservó toda su vida Walter Benjamin. La obra volvió al museo, por cierto”.

En anteriores tiradas de ‘Náufragos’, idea de alma poética que también abraza con alegría la prosa, se ha contado con firmas como las de Fernando Aramburu, Alberto Manguel, José María Merino, Luis Mateo Díez, Ada Salas o Francisco Javier Irazoki.

Fernando Sanmartín es concluyente a la hora de describir la experiencia vivida con esta idea. “Escribir un mensaje, un texto, para meterlo después en una botella sigue siendo algo sugerente y romántico. Eso es lo que me propusieron el singular editor de Extremadura Salvador Retana, y el poeta, al que leo desde hace años con devoción, Álvaro Valverde. Aunque no nos conocemos personalmente, siempre ha seguido con atención mi trabajo, y hoy mismo (por ayer) me dedicaba un poema en una revista. Creo que la literatura es compartir con otros, no hay duda. Y eso se potencia en ‘Náufragos’, uno de los proyectos más hermosos en los que he participado”.

José Luis Melero e Ignacio Martínez de Pisón protagonizaron ayer en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca un Lunes de Libros, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza. Ambos han manifestado igualmente su placer por ser convocados a esta iniciativa, y valoraron muy positivamente el trabajo asesor de Valverde y la singularidad de la iniciativa impulsada por Retana, “un editor de los que no hay”, según puntualizó Melero. Pisón, premio Nacional de Narrativa, ha ganado además este verano el premio Espartaco de Novela Histórica.