Julia Pla, la artesana aragonesa que ha llevado el mudéjar a sus cuadernos y sus lámparas

Seguro que ha visto sus creaciones alguna vez, le han llamado la atención pero no sabe a quién pertenecen. En una reunión de trabajo alguien habrá sacado un cuaderno que le ha sorprendido por su portada, tridimensional, colorista y geométrica, con una decoración en la qu e la madera, el papel reciclado y las cartulinas evocan la geometría mudéjar. O seguro que ha visitado alguna casa en la que esa misma geometría vuela por el aire y se adueña de las paredes gracias a una lámpara.

Tanto el cuaderno como la lámpara son obra de una de las artesanas aragonesas de mayor proyección, Julia Pla. Solo con esos dos objetos ha conseguido destacar ya en el panorama siempre en ebullición de la artesanía. Hace dos años recibió el premio al Mejor Stand en la Feria de Artesanía Aragonesa que se celebra tradicionalmente a principios de noviembre, y desde entonces su trabajo no ha dejado de sorprender.

Julia Pla (Zaragoza, 1987) no siempre ha sido artesana profesional. "Estudié en la Escuela de Artes, y este tipo de trabajo siempre me ha gustado, pero lo tenía como una afición –relata–. Trabajé en una oficina durante 10 años, y cuando me quedé en el paro decidí intentarlo". De eso hace tan solo tres años.

Lo primero fueron las lámparas que, confiesa, le gustan más que los cuadernos, pese a que quizá sea más conocida por ellos. "Las lámparas son más globales, crean ambientes acogedores, de luz que envuelve y apela a nuestras emociones", señala.

Las luminarias (tiene 15 modelos) están construidas en madera de sapelly (oscura) o fresno (clara). Son estructuras poliédricas y las realiza en tres tamaños, con y sin mando a distancia. "Tienen forma de icosaedro o de dodecaedro. Los vanos están inspirados en la geometría islámica, y dependiendo de cómo apoyas cada lámpara en una superficie plana creas un efecto u otro con la luz", añade.

Cuaderno cuya portada está inspirada en la Torre de San Martín de Teruel. Heraldo.es

Julia Pla tiene actualmente un espacio de ‘coworking’ en la calle de Jusepe Martínez número 19 de Zaragoza. Allí da la bienvenida al visitante una exposición de sus cuadernos. En ellos sigue jugando con los colores claros y oscuros de las maderas de fresno y sapelly, pero la inspiración es más variada: los hay que reproducen la ornamentación de monumentos como el Mausoleo de Itimad-ud-Daulah en Agra, India; la mezquita Darwish Pasha de Damasco, en Siria; la mezquita de Córdoba, el distrito histórico Al Fahidi, en Dubai; La Alhambra; o el mirador de Lindaraja.

En total, 47 diseños, un número que, unido a que los cuadernos los ofrece en dos tamaños (A4 y A5), con dos tipos de papel (blanco y de dibujo) y con espirales de tres colores a elegir (azul, negra y verde) hace que muchos de los que ha vendido ya sean obra única o muy exclusiva. Todos son personalizables y se puede grabar el nombre de su propietario en la portada. Se da la circunstancia, además, de que el primer cambio de papel es gratis, si se lleva el cuaderno a su local, con lo que todos están pensados para aguantar al grafómano más compulsivo.

Cuaderno cuya portada está inspirada por la decoración nazarí. Heraldo.es

Pero hay más. Porque puede hacer cuadernos de cualquier inspiración. Un cliente le ha solicitado uno sobre el Pilar, y hace ahora unos meses Julia Pla ganaba la primera edición del concurso Museos-MIZ, con el que el Ayuntamiento de Zaragoza buscaba renovar los productos a la venta en los museos municipales. Lo hizo con un cuaderno inspirado en la figura de César Augusto.

Sus cuadernos se pueden comprar también en tiendas como Black Monkey o en la de la Aljafería. Y es que los confecciona también con la decoración que luce en el palacio zaragozano. O con los motivos mudéjares de la torre de San Martín en Teruel, el muro de la parroquieta de la Seo o la torre de Utebo. "En Aragón hay artesanos muy creativos y deberíamos estar más presentes en las tiendas y museos. Nuestro trabajo es especial, original y auténtico y necesitamos más apoyo", concluye.