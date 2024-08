Santiago Arranz: "Nunca he hecho nada para triunfar o resultar premiado. La mejor recompensa es no parar"

¿Desde cuándo le ha interesado trabajar pictóricamente sobre obras literarias? Expone en T1, Puerto de Tarragona, la muestra ‘Entre l’art i la literatura’.

Desde mi formación teórica en la Universidad de Barcelona, a principios de los años 80, teoría y arte van entrelazados. Antes de dedicarme al arte estaba muy habituado a relacionar y comentar obras artísticas. Ahora es un proceso inverso, yo comento obras literarias afines a mi forma de ser y sentir, y lo hago desde mi capacidad de fabular en imágenes los textos, hasta hacerlos míos.

La exposición tiene tres temas. El primero, ¿de qué escritores y estéticas habla, qué frases o fragmentos has seleccionado?

Para mi exposición en Tinglado 1 de Tarragona, en la que he contado con la ayuda curatorial de Ramón Casalé Soler, hemos planteado varios ámbitos en torno a una obra/un escritor, seleccionando obras de escritores sobre los que he trabajado desde 1990.

Recuérdenos sus pasiones...

Empecé por ‘Las ciudades invisibles’, de Italo Calvino, hasta mi más reciente proyecto sobre Robert Walser y su obra, ‘El paseo’, con paisajes de mi entorno natural pintados en la Ribagorza, que se asemejan a los que él veía en el sanatorio de Herisau, en Suiza, por cuyos alrededores paseaba hasta el día que le sorprendió la muerte en uno de esos paisajes nevados de montaña.

¿Qué otros autores selecciona en esta parte?

A veces sigo el texto literario, y otras, se producen simbiosis y encuentros como éste. Sí, antes de pintar, leo el texto, en el caso de ‘Poeta en Nueva York’, de Lorca, ‘Las virtudes del pájaro solitario’, de Juan Goytisolo, o ‘En la colonia penitenciaria’, de Kafka, nunca es para ilustrar las lecturas, sino para interpretarlas. Otras veces me atrae un estado de ánimo, una posición vital, como los- ‘Diarios’ de Eugénie de Guérin, quien escribió más para vivir que para comunicarse, desde su exilio interior en Cayla, en el sur de Francia. Otros autores me han interesado por cuestiones de desplazamientos, soledades y exilios son: Antonio Machado, François Cheng, Jósez Wittlin y Stefan Zweig, a los que también he dedicado obras en esta exposición.

¿Se siente cómodo en esta adscripción, que a menudo se le da, de pintor literario?

Creo que tengo una especial capacidad para fabular la literatura en imágenes.

En la segunda parte de la muestra aborda los exilios. ¿Qué encuentra ahí?

En conjunto, toda la exposición resulta ser acerca del tema del exilio desde la óptica de las obras de diversos autores que lo vivieron y lo contaron, y también es un trabajo sobre las ciudades donde transcurre la acción, o el recuerdo nostálgico. Ninguna ciudad existe hasta que la cuenta un viajero.

También evoca a María Zambrano, que se enamoró de un militar aragonés y tuvo una hija con él. ¿Por qué habla de ella?

María Zambrano es una filosofa fundamental para entender la cuestión del exilio en España, nadie como ella nos ha hablado del exilio como patria. Ha sabido describir el desgarro que supone el destierro y el destiempo, que yo he plasmado en una imagen definitiva de una casa voladora que es como una planta arrancada de la tierra en busca de otro horizonte. La visión de nómada de Zambrano es muy actual, pues nos habla de cuestiones como que no hay que confundir la patria con territorio y que el mundo entero nos pertenece. En el otro extremo se situaría el escritor Stefan Zweig y su compañera, la también escritora Lotte Alt-man, un caso extremo de exilio como fracaso y suicidio desesperanzado, al ver como su mundo de ayer se desmoronaba definitivamente ante el nazismo.

La tercera parte la dedica a los libros de artista. ¿Con qué autores ha trabajado?

Por ejemplo el ‘Libro de las letras’, el abecedario antropomorfo que creé en París en 1990, fue un encargo de Gérard-Georges Lemaire, que dirigía una colección en la editorial Henry Vey-rier, para hacer un abecedario para el ‘Diccionario del surrealismo’, de Gérard de Cortanze. El libro ‘Monólogos en la niebla’ nació de la decisión compartida con el autor de los textos, Michel Hubert. O ‘Bestiario’ con el citado Lemaire: es un libro que ha sido editado como primer libro por la Fundación Arranz-Raso. Hay más libros de artista, claro.

Se encuentra en un momento espléndido, sospecho. ¿Cómo define este periodo?

Nunca he hecho nada para triunfar, ni para ser premiado. Sólo he trabajado. La mejor recompensa es «no parar», elegir sólo lo que te hace crecer y mantener ese rigor e independencia que ha caracterizado mi trayectoria.

¿Qué le dan Las Maigualas y la Fundación Arranz–Raso?

La creación de la Fundación Arranz-Raso surge de un deseo mío y de mi mujer Trinidad Raso por compartir mi obra con el público y acercar el arte contemporáneo a la sociedad en el ámbito rural donde vivo y tengo mi taller principal, en Castejón de Sos. Lo hago no sólo mostrando mi obra cada verano en el espacio Maigualas, como este verano con la instalación ‘La lengua de los pájaros’, sino a través de un acuerdo con el ayuntamiento. Ya han expuesto tres mujeres artistas, Violaine Laveaux, Prado Vielsa, y este año Inés Batlló.