La zaragozana Laura Ondiviela, voz de Spotify, nominada a los Óscar de la voz

¿Alguna vez se ha preguntado quién se esconde tras algunas de las voces que nos acompañan cada día en distintos ámbitos de nuestras vidas? El tranvía, McDonals o Burger King, Siri o Google, entre otras. ¿Sabía que la de Spotify, por ejemplo, es aragonesa? Y no solo eso, si no que su creadora, la de la locutora y actriz de doblaje zaragozana Laura Ondiviela, acaba de ser nominada a los One Voice Awards, considerados los Óscar de la voz.

En concreto en tres categorías: Artista del Año, Mejor Interpretación Dramática por su doblaje en la serie canadiense ‘Los Misterios de Murdoch’ -en el papel de Effie Newsome- y Mejor Interpretación Corporativa por su locución de estilo urbano para Altafonte, una distribuidora musical.

Con más de 17 años de una historia ligada a los micrófonos, Ondiviela lograba imponerse a los más de 3.500 candidatos de habla hispana que se han presentado este año. “Estoy muy feliz y orgullosa. Para mí supone un homenaje a todo el trabajo y al camino recorrido en estos años. Un camino lleno de pasión, esfuerzo y perseverancia”, señala, emocionada.

Y es que, en un mundo tan desconocido y competitivo como el de la voz, y en concreto la publicitaria, hay “una gran lucha detrás”. “Todo lo he conseguido picando piedra. Nada ha sido regalado o cuestión de suerte. Por eso es tan emocionante estar nominada entre grandes profesionales”. ¿La clave para conseguirlo? En su opinión, "la pasión": “Si esto no te apasiona, te aseguro que tiras la toalla. La clave es sentir tanta pasión por lo que haces que no te rindas a pesar de las dificultades, que son muchas”, reflexiona.

La actriz zaragozana Laura Ondiviela. C.I.

Nacida en Zaragoza en 1987, vecina del barrio de La Paz “de toda la vida”, Ondiviela estudió periodismo en la Universidad San Jorge para luego pasar a la Universidad Pontificia de Salamanca y cursar allí un Posgrado de locución audiovisual. “Siempre me ha apasionado el mundo de la voz, desde niña. Tenía claro que quería dedicarme a ella, y dentro de las alternativas, a la locución publicitaria”, reivindica. Y para eso, la formación y el reciclaje ha sido una constante. “Después fui a Madrid a formarme con algunos de los mejores profesionales del país”, admite.

Entre ellos Lucía Esteban, directora y actriz de doblaje o la voz de la reina malvada de ‘Blancanieves y los siete enanitos’ (Disney, 1937); Javier Dotú, la voz del Metro de Madrid, de Blas, de Barrio Sésamo o del mismísimo Al Pacino en El Padrino (1972); o Eduardo Gutiérrez, que ha dado voz a personajes como el pequeño Stewie Griffin en la serie Padre de familia o a Dobby en ‘Harry Potter y la cámara secreta’ (2002).

“De ellos aprendí que para ser una buena locutora publicitaria debía ser una buena actriz, porque al fin y al cabo estamos interpretando, transmitiendo emociones y dando vida a las palabras”, reflexiona. Y así también aprendió la lección más importante de todas: que iba a ser una aprendiz toda la vida. “Para esto te puedes estar preparando toda la vida y nunca llegas a saberlo todo”, asevera-

En cuanto a la ceremonia de entrega de los galardones, que celebran su sexta edición este año y que organiza la plataforma educativa de locución y doblaje para profesionales Gravy for the Brain, tendrá lugar el próximo 11 de agosto en Dallas, Texas (EE.UU.) “Me habría encantado ir, pero no me va a ser posible en esta ocasión. Ojalá al que viene tenga una nueva oportunidad porque desde luego me volveré a presentar”, afirma.

Además, como explica la actriz de doblaje, se trata de una edición especialmente relevante ya que “por primera vez en la historia de los premios se reconoce a profesionales de la voz de América Latina y España”. Algo que no había ocurrido en ediciones anteriores, en las que se premiaban trabajos en inglés de Canadá, EE.UU. y Reino Unido. En su opinión, un auténtico avance: “Este año se abarcan un montón de países, y cuando lo vi anunciado en su newsletter dije, esta es la mía”.

Para presentarse, era necesario concurrir con trabajos realizados a lo largo del año anterior, es decir, 2023. “Eran 27 categorías, y podías presentarte hasta en un máximo de ocho. Una de las mejores cosas que tienen los premios es que tanto las candidaturas como los jurados son completamente anónimos”, explica. Algo que otorga una gran profesionalidad y rigurosidad a la competencia de índole mundial.

En cuanto a la evolución del sector, la zaragozana admite que lo que se pide hoy poco o nada tiene que ver con las voces de antes. “Antaño todo tenía que sonar a locutor, y hoy es todo lo contrario. Lo llamamos estilo urbano y ha de sonar cercano, fresco, desenfadado. Se prima, ante todo, la naturalidad”, admite. Algo en lo que han jugado un papel fundamental las redes sociales y su impronta en la manera que tenemos de comunicarnos.

Empezar de cero cada día

Y es que dedicarse al mundo de la voz no es tarea fácil porque siempre estás empezando desde la primera casilla en cada proyecto. “Juego con la incertidumbre de no saber nunca cuándo me van a convocar. Al final he aprendido que esto forma parte de la naturaleza de la profesión. Además, constantemente debo demostrar mi valía en castings masivos y ser capaz de dar respuesta muy rápido. Es como empezar de cero cada día”.

Como explica la locutora aragonesa, no todo es cuestión de talento. “También dependemos de presupuestos y es un mundo en el que hay una gran competencia. Por eso, en esta profesión, la resiliencia y la perseverancia son tan cruciales como la habilidad interpretativa ante el micrófono”.

A lo largo de su prolija carrera como actriz de doblaje ha prestado voz a todo tipo de proyectos entre los que se encuentran grandes marcas nacionales e internacionales como Spotify, Google, Disney, Burger King, Mercadona, Renault, Iberia Express, Ikea, Iberdrola, DHL, Boiron, Scotch Brite y El Corte Inglés. Además, es la voz de la centralita telefónica de Wizink Bank desde hace casi una década: “Esto es un lujo, que te sigan manteniendo tantos años después vale mucho”.

De voz en voz

Profesional polifacética, ha alternado trabajos en distintos medios de comunicación como Espejo Público, Loca FM o el reality de Gran Hermano, donde fue redactora durante seis ediciones; con el doblaje de videojuegos, documentales, películas, telenovelas turcas y series, así como con la música, pasando por orquestas y un coro de góspel.

Actualmente alterna la docencia, un mundo que le apasiona por el que siente “una profunda vocación, sobre todo por el hecho de compartir conocimientos”, así como por la música y la escritura. “Estoy terminando de escribir un libro sobre el cuidado vocal holístico, donde abordó la influencia de la salud física, emocional y mental en la voz, así como técnicas y terapias para armonizarla naturalmente”, añade.