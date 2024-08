Luis Trébol: "La interpretación es buscar otra forma de representarse"

Cuando era niño, ¿qué quería ser de mayor?

Influido por la televisión, mi pretensión era ser abogado. Pero creo que era más por la ilusión que creaba la pantalla que porque realmente estuviera interesado en el Derecho. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, opté por la Psicología.



¿Abogado, por alguna serie?

De aquella época es tanto 'Perry Mason' como la serie española 'Visto para sentencia'.



¿Le ha tocado interpretar el papel de abogado alguna vez?

Mmm... abogado, no, pero sí de delincuente (ríe). Bueno, o quizás me lo han asignado en alguna sesión de doblaje porque los abogados tienen la voz madura. También he sido inspector de una comisaría de Canadá que perseguía a los delincuentes.