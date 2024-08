La Lata de Bombillas de Zaragoza celebrará un cumpleaños total por su 25º aniversario

Que una sala de conciertos con un aforo máximo de 100 personas cumpla 25 años es una heroicidad. Y que este aniversario lo alcance instalada en la élite del circuito nacional de música independiente, dispara el mérito. Este es el caso de la Lata de Bombillas, el escenario zaragozano por el que en este último cuarto de siglo han desfilado centenares de bandas. Tamaña gesta merece una celebración a su altura, que se prolongará durante prácticamente un año.

"Siento incredulidad por la cifra. Sinceramente, no estaba en los planes todo lo que ha pasado", explica Javier Benito, el propietario de este local emblemático que abrió sus puertas el 11 de septiembre de de 1999 en el número 7 de la calle de María Moliner y que desde 2017 se ha instalado en la calle de Espoz y Mina.

"La idea inicial no era ser una sala de conciertos, sino un bar musical e íbamos día a día. Pero dos semanas después de arrancar, el 25 de septiembre, surgió la oportunidad de que actuara La Habitación Roja aprovechando que la banda trabajaba con el sello zaragozano Grabaciones en el Mar. Tirando de ese hilo poco después vinieron los Carrots. Fue así como nos picó el gusanillo de los directos… y aquí estamos", rememora.

Aquel concierto inaugural con la banda de L’Eliana permanece incrustado nítidamente en su disco duro. "Fue muy emocionante, un concierto en acústico con Jorge Martí (cantante) y Pau Roca (guitarrista). Recuerdo que había mucha gente, mucho calor, mucha locura, muchas camisetas de la Lata que acabábamos de estrenar y parecía que fuera una peña. Se notaba mucho cariño. También recuerdo a Pedro Vizcaíno apoyado en la barra con uno de sus gestos habituales y diciendo: Os vais a forrar, cabrones"», relata.

El peor momento

Un trayecto de dos décadas y media en la noche zaragozana da para muchas alegrías, pero también para las correspondientes dosis de decepción. "El peor momento fue ver cómo cerraban muchos de los locales de la zona en nuestra ubicación original. Uno tras otro fueron cayendo: El Laberinto, La Gruta, El Central, El Fantasma de los Ojos Azules... Nos quedamos solos y, al mismo tiempo, también sufríamos un declive. Nos manteníamos gracias a los conciertos pero veíamos que era muy difícil que la gente viniera a un lugar que se había quedado aislado. Parecía que la cosa se apagaba", indica.

El traslado al Casco Histórico en 2017 se reveló fundamental. "Lo veía claro, pero tenía un poco de miedo de que nuestra fórmula estuviera agotada. Tal vez había pasado nuestro momento. Pero la verdad es que le hemos sabido dar una vuelta y la cosa está funcionando muy bien. Probablemente, mejor que nunca", proclama.

Javier Benito, propietario de la Lata de Bombillas, este viernes en la sala. Víctor Mateo

Benito define la Lata como "un bar familiar, de amistad, en el que damos cariño a los grupos y cuidamos la programación". En este último capítulo y, pese al condicionante que supone el limitado aforo, han desfilado grandes nombres de la escena nacional e internacional, además de dar cobijo a las bandas de la tierra. Micah P. Hinson, Alan Sparhawk de Low, los Wave Pictures, Sidonie, La Habitación Roja, León Benavente, Bart Davenport… La lista rebosa talento.

Aunque no ha sido –ni es– un camino triunfal pavimentado con pétalos de rosas. Las espinas también asoman. "Nunca sabes cómo va a ir un concierto. Hace poco vinieron ventipico personas a un bolazo con un artista de mucho nivel y eso es difícil de asimilar. Sin embargo, organizas conciertos que tienen aparentemente menos valor para ti y se agota todo. Es complicado encontrar el equilibrio en la programación para combinar la viabilidad del negocio y que este no pierda el alma", detalla Benito.

La confección de los carteles funciona de la siguiente manera: "Selecciono las propuestas que me llegan. Con un aforo de 100 personas no te puedes permitir el lujo de llamar a los grupos, como sí vamos a hacer extraordinariamente durante el aniversario. Pero eso son excepciones porque realmente no es viable. Si tienes que traer a un grupo de Galicia de propio, fácilmente se te comerán los gastos. Lo que hago es una labor de criba de todo lo que nos llega. Trabajo de forma estable con varias agencias y con los años la gente te conoce y te hace propuestas. A veces es difícil decir que no".

La celebración del aniversario

Ciertamente, la celebración del 25º aniversario no escastimará en recursos. Los festejos comenzarán el 11 de septiembre con la actuación de los ingleses Wave Pictures –repetirán el 12– y se prolongarán hasta el final de la temporada a inicios de julio de 2025. El 21 de septiembre están confirmados Tachenko y Eduardo Luka y el 11 de octubre, Señoras y Bedeles.

En las próximas semanas se dará a conocer una programación que contará con importantes nombres de ámbito nacional e internacional que reverdecerán viejos laureles en una sala que les vio crecer. Cada uno de esos conciertos tan especiales serán inmortalizados por el fotógrafo aragonés Jaime Oriz, tanto en imágenes como en vídeos.

Además, desde este lunes y hasta el 29 de agosto, la Lata permanecerá cerrada para acometer una nueva decoración. Y como guinda, se creará una cerveza IPA especial con el logotipo de la sala tanto en lata como en botella. El cumpleaños total de la Lata de Bombillas.