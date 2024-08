Soria se convierte en capital de la poesía con abundante presencia aragonesa

Desde ayer hasta el 8 de agosto se celebra una de las grandes fiestas de la poesía, Expoesía de Soria, que alcanza su XV edición, está dedicada a Rumanía y rinde homenaje su fundador, el profesor, gestor cultural y concejal Jesús Bárez, fallecido el pasado febrero. Expoesía, que late bajo la sombra lírica de Antonio Machado y Leonor Izquierdo, Gustavo Adolfo Bécquer y Gerardo Diego, ofrece casi de todo: recitales y lecturas comentadas, presentaciones de libros, exposiciones, cuentacuentos, conciertos (como el Amparo Sánchez) y espectáculos para niños, así como la presencia de 21 casetas con librería y editoriales -entre ellas las de las aragonesas Olifante y Pregunta, u otras tan conocidas como Visor y Bartleby– y 80 poetas, que firmarán sus libros, desde el viernes 2 hasta el jueves 8, en la Alameda de Cervantes. Ese día, a las 13.00, se clausurará esta cita, plenamente consolidada con una lectura comentada de la Premio Reina Sofía de Poesía, Olvido García Valdés.

Olifante, asidua invitada, contará con los siguientes poetas en su casetas y en diversos actos: Carmen Aliaga, Sonia Andújar, Inma Benítez, Celia Carrasco Gil, Antón Castro, Pilar Clau, Anabel Corcín, Susana Díez de la Cortina, Josrge Dot, José Luis Gracia Mosteo, Tere Irastortza, Trinidad Lucea, Belén Mateos, Luis Miñana, Fran Picón, Manuel Rico (que presenta ya el viernes dos dos libros editados en un único volumen: ‘Quebrada luz’ y ‘El muro transparente’), Boris Rozas, Alfredo Saldaña, Amparo Sanz, Fernando Sarría, Luis Tamarit y Miguel Ángel Vázquez.

El sello Pregunta, de David Francisco y Reyes Guillén, también estará presente con casetas y realizará el martes 6, a las 18.30, una doble presentación: ‘Sálvida’ de Sofía Díaz Gotor y ‘La muerte se llama Juan’ de Joaquín Sánchez Vallés. Por el sello Huerga & Fierro estarán dos de sus autores aragoneses: Pilar Clau, este fin de semana, con su libro de artículos que nació de sus artículos de HERALDO, ‘Y decidí amarme’, coescrito con Gabriela Lardiés, ‘Summarium 25’ de Miguel Ángel Yusta y ‘Fosfenos’ del turolense Enrique Villagrasa. Y en Lastura, Luisa Miñana acaba de publicar ‘No morir’.

En una de las publicación de una antología poética participa el zaragozano, poeta, narrador y profesor César Ibáñez París. Y entre las actuaciones teatrales previstas para los más pequeños, el viernes 2, en la Biblioteca Pública de Soria, la compañía zaragozana Títeres sin Cabeza ofrece la función ‘Ocho Arbolé ofrecerá su espectáculo ‘Ocho amigos escondidos’ a las 12.00, y el martes, a las 18.30, en los Jardines de la Dehesa, Arbolé actuará con ‘Veo leo’.

Trinidad Ruiz Marcellán señala: “Expoesía representa la mejor plataforma nacional del mundo de la edición poética. En ella confluyen poetas, traductores, editores, distribuidores y lectores de poesía. Este año está dedicado a la poesía rumana. Y además, se le hará un homenaje a su fundador Jesús Bárez”. Y añade: “En esta edición, Olifante recordará, con la presencia de su obra en nuestra caseta, a nuestro poeta canónico, Ángel Guinda, quien nunca faltó e estos encuentros”. Olifante dedicará el 2025 al autor de ‘Catedral de la noche’ y publica varios libros y su biografía, redactada por J. Benito Fernández. Por otra parte, ayer se realizó el tradicional homenaje a Leonor Izquierdo, esposa de Antonio Machado, en el cementerio de Soria, bajo la coordinación de Trinidad Ruiz Marcellán y el profesor Jesús Rubio, experto becqueriano y poeta.

David Francisco, de Pregunta, señala: “Si sólo pudiera describir Expoesía, la Feria del Libro de Soria, con una palabra, sería 'milagro'. Un oasis de resistencia cultural que se mantiene en pie desde hace ya 17 años. Ahora es una cita ineludible en el panorama poético nacional, por la que han pasado editoriales de toda España especializadas en poesía así como autores y espectáculos de gran prestigio y las nuevas voces más interesantes. Pregunta Ediciones acude con nuestro fondo de catálogo y las últimas novedades de poesía: libros de Begoña Abad, Miguel Carcasona, Sofía Díaz Gotor, Rainer Maria Rilke, Joaquín Sánchez Vallés y Sandra Santana”.

Algunos de los participantes expresan así la experiencia soriana: “‘¡Soria fría, Soria pura’. Este verso de Antonio Machado lo dice todo de esta ciudad. ¿Cómo no desear ardientemente ir a Soria en estos días de canícula zaragozana? ¿Cómo no desear ir siempre a Soria? Antonio Machado fue mi primer contacto con Soria, de muy niña, que ya entonces amaba la poesía. Fue mi primer viaje a Soria y allí, además de con Machado, me encontré con los otros dos poetas que marcaron mi infancia: Gerardo Diego y Béquer. Allí conocí a más poetas buenos: Tere Irastortza, Agustín Porras, Inma Benítez y Alejandro Valero. Disfruté de conversaciones exquisitas con Trinidad y recité en la Alameda de Cervantes los versos de 'Mujer de otoño' que guardan los ecos de Machado, Gerardo Diego y Béquer”, dice Pilar Clau.

Belén Mateos, que firmará con Fran Picón, dice: “Expopoesía es una feria en la que respiramos arte en cada uno de sus rincones, en la que se escuchan versos entre recitales, música, presentaciones, danzas, homenajes, exposiciones, charlas, con un único hilo conductor: la Poesía. Hay una melodía, una comunión fraternal entre los editores y nosotros, los escritores, un vínculo creado antes de una publicación y que se estrecha durante los días que dura la feria”.

Manuel Rico, el fallecido Jesús Bárez, tan querido y admirado por todos (falleció el pasado mes de febrero) y Miguel Ángel Yusta. Archivo Mayusta.

Luisa Miñana confiesa: “Expoesía y Soria son, ya desde hace años, cita ineludible en nuestros veranos. Este año personalmente acudo con especial nerviosismo, pues voy a encontrarme por primera vez con mi nuevo libro, ‘No Morir’, recién llegado de imprenta a la editorial, justo para comenzar su andadura en Expoesía. Cada año volvemos a casa cargados de nuevos libros de editoriales independientes y sabiendo un poco más: aprecio mucho que Expoesía siempre aúne la rica tradición poética de Soria con interesantes aportaciones de vanguardia”. Fernando Sarría es asiduo. “Volver a Soria para participar en Expoesía es algo que realizo desde hace 9 años, presentando normalmente mi último libro, esta vez ‘La lluvia azul’ de Olifante. Pero lo más importante para mí es la relación con otros poetas y diversos editores que suelen acudir a esta feria, que al ser pequeña se hace muy amigable y ayuda a crear relaciones intermitentes, pero que duran a lo largo del tiempo”. Agrega el vate de Ejea de los Caballeros: "Me encanta la ciudad, llena de arte románico, pero también levantarme temprano para desayunar en el 'York' churros recién hechos, y para recorrer a esas horas La Alameda, dando de comer en la mano a las ardillas y a pajarillos de los que guardo fotografías y una sencilla emoción perdurable"

Miguel Ángel Yusta recuerda que “Soria es una ciudad acogedora y bella. Su actividad cutural encomiable y sus habitantes, siempre amables, la hacen todavía más hermosa. Hace ya doce años que espero con ilusión llegar a Soria en agosto, pasear por sus calles, gozar de sus paisajes, de la gastronomía y de sus gentes, pero sobre todo, participar en Expoesía con alguna charla, presentación o firma de libros y disfrutar de un amplio programa cultural, conferencias, debates poéticos, y de tantos amigos que vemos año tras año procedentes de diversos puntos de España y que hacen de Expoesía -ubicada en un espacio tan bello- una cita imprescindible de la poesía y la amistad”, declara el autor de 'Summarium 25' que firmará en la caseta de Huerga&Fierro.