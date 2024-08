La Diputación de Huesca otorga 440.000 € a 31 festivales, pero 18 se quedan sin ayudas

La Diputación de Huesca ha resuelto la nueva convocatoria de subvenciones para dar apoyo a festivales de carácter profesional de alto interés cultural que se realicen en la provincia después de poner fin a las ayudas directas para otorgarlas por concurrencia competitiva. Y de las 49 solicitudes presentadas, 31 han resultado beneficiadas con importes que oscilan entre los 3.000 y los 45.000 euros, pero otras 18 no recibirán ni un euro por no alcanzar la puntuación mínima o incumplir las bases.

Y eso que la institución ha aumentado este año un 37% la partida destinada para festivales, pasando de unos 320.000 euros que repartió el año pasado a 30 certámenes a los 440.000 de este año, aunque se han añadido otras disciplinas como el teatro. De ellos, 350.000 irán para ayuntamientos y entes dependientes (cubriendo el 37% del presupuesto global), 30.000 para comarcas (25%) y 60.000 para asociaciones (10%).

Dentro del primer grupo están, por importe concedido, la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca (45.350 euros); el Festival Castillo de Aínsa (41.770); El Mundo en Sallent de Gállego (32.819); el Moba de Artes de Calle de Monzón (32.222); Jazz Barbastro (29.239); Lo Mon Contemporáneo de Monzón (25.200); Imaginaria de Binéfar (25.062); Clásicos en la frontera de Graus (20.000); Festival de los Castillos de Fraga (16.800); Pirineos Classic de Canfranc (15.000); Festival Folclórico del Cinca Medio (12.000); Nocte de Graus (11.700); Jazz en la Colina de Sabiñánigo (8.885); Festival de música y arte en las calles de Villanúa (8.360); Club de Jazz de Jaca (8.000); Muestra de Teatro Amateur de Biescas (7.318); Jazz Huesca (6.270); y Jazzetania (4.000).

Además, han sido beneficiados por parte de las comarcas el festival Espiello de Sobrarbe (9.200 euros); Ostraneta de Sobrarbe (7.866); Enclaves de la Hoya de Huesca (6.533); y el PIR de Jacetania (6.400).

Y por parte de las entidades privadas sin ánimo de lucro recibirán ayudas el Festival Tocando el Cielo de Panticosa (9.316 euros); el Polifonik de Barbastro (8.264); Jorearte (7.963); Encuentro de Magos Florences Gili de Tamarite (7.362); Muestra de cine de Ascaso (7.062); BallArte (6.461); Caminando por las Nubes (6.206); Muestra de cine realizado por mujeres (4.300); y Artesonado (3.062).

Por contra, hay siete propuestas que han sido desestimadas por no alcanzar la puntuación mínima: Jacetania Circus, Trobada Swing de Fonz, Güestival de Larrés, Festival Rural de Artes de Calle, Vagamundos, Pirineos Mágicos y el International Chamber Music Beyond The Music de Benasque.

Otras 11 peticiones de ayuda han sido inadmitidas porque las actividades no llegaban al mínimo establecido (los festivales de jazz de Binéfar, Torrente de Cinca, Villanúa, Estadilla o Graus; Fonz Latino y Cañimas); la duración era inferior al mínimo de dos días (Gurrea Rock); parte de las actividades se celebraban fuera del período subvencionable (Festival de teatro para infancia y adolescencia de Fraga); ya había recibido subvención de otra convocatoria (Festival Internacional de la Oralidad de Robres); o se había presentado fuera de plazo (Brizna de Ayerbe).