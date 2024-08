José Ángel Guimerá: "El cine en Aragón, o el cine aragonés, está en boca de todos. Ojalá despegue"

José Ángel Guimerá es realizador y gestor cultural. Nació en Zaragoza en 1973 y vive entre la capital del Ebro y Castelnou, donde coordina su festival de cine. Es director de documentales sobre Chomón, Pieres Vedel o, ahora, la historia de la imprenta de Híjar.

¿Cómo es Castelnou (Teruel), qué tiene de peculiar, qué nos atraería hasta ahí?

La entrada del pueblo es considerada por muchos como muy pintoresca, a menudo comparada con un belén navideño. Los dos edificios más emblemáticos son el puente de piedra sobre el río Martín, construido a principios del siglo XX, y la iglesia del siglo XVIII, que ha sido recientemente restaurada. Además, el pueblo se caracteriza por la calidez de su gente, quienes rápidamente te acogen como si fueras uno de ellos. Desde mediados de los años 90, con la creación de la asociación La Valera y, más recientemente, la asociación La Chopera, las actividades culturales han tenido una notable aceptación, enriqueciendo la vida y el ocio en esta población.

Castelnou es Tierra Baja. Bajo Aragón. ¿Qué supone estar entre tantos lugares con fama y atractivo: Albalate, Híjar, Andorra y Alcañiz? ¿Qué le dan y qué le quitan?

Castelnou se encuentra en la comarca del Bajo Martín y también en el Bajo Aragón Histórico. Creo que siempre nos hemos sentido muy identificados con ambas zonas geográficas. En particular, en el Bajo Martín, es de destacar que todos los municipios están a muy pocos kilómetros de distancia entre sí. En coche, puedes llegar de un pueblo a otro en poco más de 5 minutos, lo que facilita una relación fluida entre los municipios. Personalmente, me siento como en casa en prácticamente todos ellos. Pero esta proximidad es sin duda un atractivo para visitar estos pueblos, ya que lo que sucede en el pueblo vecino es una razón más para acercarse a cualquiera de los de su entorno. Siempre he pensado que, durante la Semana Santa, si no participas en el toque de tambores, puede resultar agotador. Pasar esos días en Castelnou te permite sumergirte rápidamente en las procesiones y el sonido de tambores y bombos. Sin embargo, cuando te cansas, puedes retirarte a descansar del estruendo y, como mucho, oírlo a lo lejos.

Ha hablado alguna vez de las sesiones de cine en su niñez. ¿Qué veía, cómo las recuerda? ¿Qué tenía de especial?

Mi niñez y el cine tienen otro escenario en mis recuerdos, esta vez en la localidad de Maella, de donde era mi padre. Cuando yo era niño, aún podías ver en el cine de Maella los títulos de las películas más taquilleras que se habían estrenado un año antes en Zaragoza. Recuerdo esto con mucho cariño, y siendo tan pequeño, aquel cine me parecía enorme. En Castelnou no había cine; a veces recuerdo que se proyectaba alguna película en el salón superior del entonces Teleclub, aunque no estoy seguro si lo viví o si me lo contaron. Ya a finales de los 90, en Castelnou fuimos nosotros los que comenzamos a proyectar algunas películas en la plaza del Ayuntamiento, descargándolas de Internet.

¿De qué títulos podría estar hablando?

Recuerdo títulos como 'Matrix' (1999). Nunca olvidaré cómo una noche, bien avanzada la madrugada, vimos esta película con un volumen considerablemente alto, especialmente notable en los momentos en que sonaban canciones de su banda sonora como 'Spybreak!' de Propellerheads. ¡No sé cómo no nos echaron del pueblo! Aquellas veladas también incluían películas de Almodóvar, otras de Julio Medem…

¿Qué significa el cine en la infancia?

Supongo que el cine de mi infancia influyó decisivamente en mi pasión por el cine de ciencia ficción. Desde aquellas películas para niños como 'Mazinger Z–El robot de las estrellas' (1978), comencé a desarrollar un interés profundo por el género. Mi pasión por ese otro cine que juega con lo emocional y rico en efectos especiales probablemente surgió tras ver las películas de Spielberg, siendo 'E.T. el Extraterrestre' (1982) mi primer contacto con su obra.

Es un defensor constante de la cultura del Bajo Aragón. ¿Cuál es la huella real, la importancia que tiene, o es más bien una suerte de ‘revival’, de necesidad de recuperar el tiempo perdido?

Mi infancia más temprana siempre ha estado asociada a mi pueblo, Castelnou. Sin embargo, a los seis años, durante el periodo escolar, pasaba más tiempo en la vecina localidad de La Puebla de Híjar, ya que allí estudiábamos. Lo mismo sucedió entre los 11 y 13 años, cuando asistía a clases en Escatrón. Por esta razón, siempre he mantenido una relación estrecha con la gente de estos otros pueblos. Ya a mediados de los años 90, trabajé en un proyecto que tenía por objeto difundir la cultura del olivo, iniciando en lo que hoy se conoce como Bajo Aragón Histórico. Este proyecto me llevó a visitar la mayoría de estas localidades y me permitió conocer y entender mejor mi vínculo con la zona. Considero que es fundamental defender y contar las cosas que nos permiten entender cómo somos la gente de estos pueblos, aquellas que definen nuestros principales rasgos identitarios.

Insisto un poco más. ¿Cuál es la importancia de la cultura en el mundo rural, qué se puede hacer y qué estáis haciendo tú y mucha más gente?

Lo he dicho muchas veces: para mí, la cultura es un alimento más, esencial en una sociedad enfocada en postulados puramente consumistas, marcada por el mundo globalizado en el que vivimos. En el medio rural, existen muchos ejemplos de costumbres que obedecen a nuestra cultura, a menudo entendida como cultura tradicional. Ejemplos de esto se encuentran en los dances de paloteado típicos de Urrea de Gaén y Albalate, el toque de tambores y bombos, las hogueras, entre otros. Afortunadamente, gracias al especial empeño de algunos habitantes de estos pueblos, más sensibles a estos temas, se han ido conservando y manteniendo.

Sin embargo, también existen muchas posibilidades de crear nuevas actividades culturales que nos conecten con la realidad actual de estos pueblos.

José Ángel Guimerá intenta dar salida a sus sueños y contagiar la pasión por el medio rural, el cine y el Bajo Aragón Histórico. Guillermo Mestre.

¿Se refiere a algo en concreto?

Un ejemplo de esto son las jornadas de ‘Arundo donax’, que se realizan cada dos años en La Puebla de Híjar en torno a la caña musical, la feria del tambor y la percusión, ‘Tamborixar’, que tiene lugar anualmente en Híjar, el ‘Festifal’ (Festival Internacional de Cortos de Temática Rural), que se celebra bienalmente en Urrea de Gaén, o ‘Un fin de semana de cine en Castelnou’, cuya tercera edición tuvo lugar el pasado fin de semana en esta localidad. Todos estos son ejemplos de actividades culturales que puedes disfrutar sin salir de la comarca del Bajo Martín.

¿Qué cree que ha sido más importante: la Semana Santa, el peso de la historia o la imagen, el cine sobre todo?

Yo soy de los que piensa que la Semana Santa en el Bajo Aragón se vive ahora como una fiesta. Las imágenes religiosas parecen puros adornos en unas procesiones donde lo realmente importante es la implicación de los participantes, que disfrutan con el toque de tambores y bombos, desfilando elegantes y orgullosos de formar parte de estos actos. Aunque todavía existen aquellos más volcados en lo religioso, la mayor parte de la gente parece vivirlo así. Gracias, sobre todo, a Buñuel y sus películas, el toque de la Ruta del Tambor y Bombo, y más concretamente el caso de Calanda, es conocido en todo el mundo entre los amantes del séptimo arte.

¿Considera, como dicen algunos, que la cultura rearma el Aragón despoblado, que es una alternativa de futuro?

Sin duda alguna, la cultura permite que muchos que viven fuera de los pueblos conozcan mejor sus costumbres. Todas las referencias y actividades culturales que se programan y tienen lugar en los pueblos atraen visitantes, lo que en algunos casos beneficia económicamente, principalmente al sector servicios. Además, estas actividades pueden hacer que algunos de estos visitantes se sientan atraídos a quedarse a vivir aquí.

Hay varios festivales. Urrea de Gaén; no muy lejos, nacional e internacional, el de Calanda; y ahora Castelnou. ¿Cuál sería su apuesta?

Los conozco bastante bien. He dirigido el de Calanda en 2017 y participo en la organización de Festifal y "Un fin de semana de cine en Castelnou". En el caso de Urrea, Festifal está ya más que consolidado, recibiendo cortometrajes de temática rural desde lugares muy distantes de todo el planeta. En el caso de Castelnou, nuestro objetivo es que se consolide como una muestra de cine con una temática específica y distinta cada año.

¿Podría hacernos un pequeño balance lo que ha ocurrido el pasado fin de semana?

Creo que es importante destacar que, a pesar de ser un tema tan específico como el cine de Buñuel, la asistencia fue buena, incluso considerando la gran cantidad de actividades programadas en toda la zona. Un posible motivo del éxito de asistencia fueron los lugares donde se realizaron las proyecciones, como proyectar cine en el interior de la iglesia de Castelnou, o en una pantalla LED junto al río, justo debajo del puente de entrada, y el pabellón municipal, que cuenta con aire acondicionado para las horas de mayor calor. Todo apunta a que en próximos eventos se repetirá la ubicación del río y su iluminación nocturna debido a la buena aceptación entre el público.

Has hecho varias películas, varios documentales sobre Segundo de Chomón, Pierres Vedel... ¿Qué le debe Híjar a ‘Libros: el legado de Alantansí’, su última película, que le llevó por medio mundo? ¿Por qué fue tan importante su imprenta?

Mi más reciente documental, ‘Libros: El legado de Alantansí’ (2024), pone en valor la imprenta hebrea de Híjar de finales del siglo XV y los textos que de allí salieron, los cuales hoy en día son altamente valorados por los principales expertos del mundo en esta materia. Creo que este documental contribuirá significativamente a difundir ese legado, que parecía perdido para el público en general, ya que hasta ahora solo era ampliamente conocido por expertos y estudiosos. La imprenta de Híjar fue una de las más importantes en la producción de incunables hebreos en el mundo. En aquella época, España, conocida en el mundo judío como Sefarad, e Italia eran los principales centros de producción de incunables. Solo se conocen otras dos imprentas hebreas en la península de aquellos años, una en Zamora y otra en Guadalajara, pero la de Híjar destaca por la gran calidad de sus libros impresos.

¿Qué destaca, en general, de lo que está pasando en el cine en Aragón?

Parece que el cine en Aragón, o el cine aragonés, está en boca de todos. Me explico: la ACA, los productores, el clúster, las Film Commission, los festivales, los políticos…, todos parecen querer impulsar el cine para que se convierta en una industria local que finalmente despegue. Bienvenidas sean estas iniciativas que hablan de una nueva Ley del Cine en Aragón, la Ciudad del Cine, el FITE y los incentivos fiscales entre otros. Parece que la promoción de escenarios aragoneses para rodaje está ganando terreno entre quienes buscan localizaciones fuera de aquí.

¿Pide algo, se queja, reclama?

No. Ahora solo falta que participemos, en la medida de lo posible, todos esos buenos profesionales y empresas que hemos decidido vivir de esto en Aragón, y que seamos competitivos a la hora de ofertar servicios. Además, es crucial que empecemos a remar todos juntos, ya que son demasiadas las ocasiones en que cada uno parece ir por su lado en busca de protagonismo. Esto es fundamental para que todo marche bien.