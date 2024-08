Amaral realiza un importante anuncio sobre su nuevo disco

Ha sido un parto largo pero los fans de Amaral están de enhorabuena. El noveno disco de estudio de la banda zaragozana por fin parece estar listo para ser lanzado al mundo. Tras al menos dos años de trabajo y con grabaciones tanto en España como en el extranjero, la obra está terminada.

Así lo ha confirmado Amaral con un escueto mensaje en sus redes sociales. "Balance julio 2024. Conciertos llenos de vuestro calor y energía. Disco nuevo terminado. Entramos en agosto", ha apuntado en un texto que acompaña una foto Polaroid junto a las integrantes de la banda Repion, con quienes coincidieron en el escenario el pasado fin de semana en el festival Low de Benidorm.

Hasta el momento, pocas cosas se conocen sobre el álbum. La más notoria es su primer 'single' de adelanto, titulado 'Rompehielos', que ya ha sido estrenado tanto en directo como en el videoclip. En él el dúo zaragozano ha enhebrado un tema de los que se quedan en el corazón, por letra y arreglos, intensidad y melancolía, garra y dulzura.

Otra de las confirmaciones es que parte de la grabación transcurrió en los estudios Budapest Scoring de la capital húngara, el lugar en el que se han registrado las bandas sonoras de películas como 'Parásitos' (ganadora del Óscar en 2020) o 'City of lies (un 'thriller' con Johnny Depp y Forest Whitaker).

Allí se trasladaron durante unos días en abril Eva Amaral y Juan Aguirre y parte de su equipo para grabar los arreglos de cuerda de su nuevo álbum. Una misión para la que contaron con el concurso de un prestigioso músico británico. Christopher Elliott ejerció de arreglista para nombres tan grandes como Amy Winehouse (en su icónico 'Back to the black'), Shakira (en 'Gypsy' y en 'She wolf'), Adele (en el multipremiado '21' y en '19'), Mark Ronson, Liam Gallagher, One Direction, Sugababes, Rufus Wainwright o en filmes como 'Tarzán', 'Moulin Rouge' o 'Los vengadores'.

Además, Juan Aguirre, en unas declaraciones para HERALDO en agosto de 2023 ofreció algunas pistas. "Han sido muchos meses de trabajo, muy bonitos, y el resultado está ahí: un montón de canciones que dan para más de un disco. Ahora toca elegir. Solamente las conocen nuestro círculo más cercano: ahora las vamos a mostrar a la banda, en búsqueda de ideas de sonido y formato, es un proceso muy ilusionante", reveló.

El guitarrista prosiguió: "Es el producto de recopilar textos y armar canciones en el campo con un equipo portátil, solo en acústica y voz, pero también de ideas trabajadas en Madrid, cosas que surgieron en la pasada gira, hace dos años… además, hay varias versiones de algunas canciones. Todo eso constituye una especie de caos ordenado: ahora toca darle forma a ese caos y enseñárselo a todo el mundo lo antes posible... pero no hay fechas".

Mientras tanto, y en espera de saber la fecha de lanzamiento del disco, Amaral prosigue con su gira veraniega, que está atestada de conciertos. El jueves 1 de agosto ofrecieron un recital en Jerez y este sábado vuelven a la carga en Marbella.