Elena Rivera, entusiasmada en el concierto de Luis Miguel en Marbella

Elena Rivera está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Tras pasar unos días en Benicássim (Castellón), la actriz zaragozana se ha trasladado a Marbella para continuar con sus días de asueto. Y, como es habitual en ella, la música y la diversión ocupan una parte importante de su tiempo.

La intérprete aragonesa acudió en la noche de este miércoles 31 de agosto al primero de los tres conciertos que Luis Miguel ofrecerá en el festival Starlite (el segundo será este viernes y el tercero este sábado) y con los que despedirá su extensa gira veraniega por España. Además de Rivera, también acudieron otros rostros conocidos como las cantantes La Mari de Chambao, Estrella Morente o Vanessa Martín el periodista Vicente Vallés o la actriz Paula Echevarría.

Elena Rivera se mostró entusiasmada ante el despliegue de Luis Miguel, que bailó e hizo bailar a la audiencia que llenó las instalaciones de la Cantera de Nagüeles. Abordó un amplio repertorio en el que no faltaron temas tan celebrados como 'Suave' o 'Tengo todo excepto a ti'. Otro de los momentos más coreados fue cuando El Sol de México emuló a Frank Sinatra entonando 'Come fly with me'. Con 'La Bikina' el éxtasis fue total con Luis Miguel respaldado por el Mariachi Vargas de Tecalitlán.

"Impresionante Luis Miguel". Con estas palabras define Elena Rivera en sus redes sociales el espectáculo del que disfrutó en las primeras filas. Tras la actuación de Luis Miguel, la zaragozana siguió bailando con la sesión del DJ y estilista Ardiya quien, por cierto, pinchó el remix hard tecno que el turolense Fernando Moreno ha hecho de 'Potra salvaje'.

Cabe recordar que el pasado 29 de junio Elena Rivera también asistió al concierto que Manuel Carrasco ofreció en el estadio Santiago Bernabéu, en el que hubo las colaboraciones de Niña Pastori, Malú, Luis Fonsi, Camilo y Juanes, además de varias peticiones de boda.