Nicholas Cage da vida a un asesino escalofriante en la película de terror del año

Jugando de niña en el jardín de casa, la joven protagonista de 'Longlegs', señalada como una de las mejores películas de miedo del año, se topó con un hombre de aspecto desagradable, con voz estridente. Conoció, aunque apenas se acuerda por la edad y el atribulado paso del tiempo, al mimísimo Longlegs, un señor enigmático e histriónico, de rostro algo deforme, que da mucho mal rollo, aunque no haya ningún susto al uso en todo el filme.

El inefable Nicolas Cage interpreta a este nuevo villano infernal, icónico y maligno, con su toque especial. Único e irrepetible, el oscarizado actor afronta roles impredecibles, con magia o indiferencia, de 'Leaving Las Vegas' a 'Mandy', pasando por 'Ghost Rider' o la reciente 'Dream Scenario'.

Esta vez ha tocado premio, con un carisma incontestable bajo un maquillaje que conmociona y turba a un mismo tiempo. Dirige y firma el guion Oz Perkins, responsable de la incomprendida 'Soy la bonita criatura que vive en esta casa', una propuesta audaz que desmonta tópicos en el terror, y 'Gretel y Hansel: Un oscuro cuento de hadas', una obra hipnótica que atrapa visualmente con algunas imágenes desasosegantes, de una belleza retorcida que contagia a su última propuesta, un auténtico fenómeno en la taquilla estadounidense, recaudando cifras inesperadas.

"El filme es como una especie de 'mixtape' de terror", explica Perkins, hijo del mítico Anthony Perkins, el Norman Bates de 'Psicosis'. "Esta película combina muchos elementos clásicos del género. Tenemos una matanza con un hacha, un asesino en serie, encuentros con el diablo, agentes del FBI, muñecas espeluznantes y graneros inquietantes. Es como un cóctel delicioso".

'Longlegs', fría y perturbadora, de atmósfera impecable, presenta a un villano estremecedor, cuya presencia atrapa y repele, rompiendo esquemas. Este hallazgo de seres grotescos que abrazan el mal, demonios y psicópatas que siembran el miedo en la platea, eleva un filme que roza lo impostado estéticamente.

Con una fotografía brillante, se libra de la quema al introducir al espectador en un mundo retorcido que hermana sus intenciones con títulos de peso como la excelente 'It Follows', con la cual comparte actriz protagonista: Maika Monroe. Encarna a una agente del FBI con cierto don para predecir comportamientos insanos. Su capacidad para señalar lugares y sujetos turbios viene de un pasado traumático, compartiendo hogar con una madre controladora. Una extraña experiencia, atribuida a su infancia, será desvelada.

"'El silencio de los corderos' ha marcado mucho la película, sin duda", comenta Monroe, también vista en 'El extraño'. "He tirado mucho del trabajo de Rooney Mara en 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres'. Ambas mujeres se sienten alejadas de un mundo donde no encajan y se refugian en resolver crímenes de este tipo".

Película de culto antes de estrenarse, tras una llamativa campaña de 'marketing', bien cuidada e inquietante, la última sensación del cine de terror -es ya la película de terror independiente más taquillera de la última década y lleva recaudados más de 68 millones de dólares- es una película exquisita en lo formal, aunque algo deshilachada en su contenido. "El filme habla del poder que tenemos sobre nuestros hijos y de cómo cambiamos su percepción de las cosas", apunta el director, que vincula la experiencia a su niñez. «Habla de cómo las madres mienten a sus hijos supuestamente por su bien. A veces están entre la espada y la pared y recurren a la mentira para salvar la situación. Podemos ver la mitología de la familia y las tapaderas que las madres crean para proteger a sus hijos».

'Longless' empieza como un thriller gélido, dejando el horror a un lado, mientras va transformándose en un relato perverso, demasiado subrayado en su tramo final, con el objetivo de generar mal rollo, deseo pesadillesco que consigue, de largo, por encima de sus imperfecciones. La apuesta de Perkins, escultórico con la cámara, brilla en una cartelera anodina a la que ha llegado la apisonadora Marvel.

El problema de este sugestivo filme, errático al final del viaje pero fascinante durante la travesía, es su afán por llevar al público de la mano, apretando, hacia una meta a la que nunca llega. La película tropieza consigo misma en su desenlace, agita demasiadas referencias en la coctelera, la mayoría innecesarias, para dar una respuesta que nadie ha pedido a lo sobrenatural.