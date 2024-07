Sara Fernández: "Defiendo claramente el formato y el jurado del Certamen de Jota"

El Ayuntamiento de Zaragoza salió este miércoles en defensa del Certamen de Jota de las Fiestas del Pilar, respondiendo al escrito que le presentó el martes la Academia de las Artes del Folclore, y que difundió entre los grupos políticos, en el que reclamaba cambios urgentes en el concurso. El escrito, que se conoció ayer, está firmado por 67 profesores de jota (canto y baile) de todo Aragón, y ya ha tenido consecuencias: el bibliófilo y escritor José Luis Melero, miembro del jurado del certamen, presentó ayer su dimisión como vicepresidente de la Academia, al entender que era incompatible su cargo con el cuestionamiento que se hace en el escrito del jurado del certamen.

La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, subrayaba ayer que "no voy a poner en duda la profesionalidad de los técnicos municipales en cuanto a la elección de los miembros del jurado. Además, renovar el 90% de sus miembros cada año es absolutamente inviable: no hay tantos profesionales que puedan ejercer con imparcialidad". Carmen Blasco, jefa de programación de Zaragoza Cultural, añadía que "no resulta fácil compaginar el trabajo personal con las exigencias de formar parte del jurado, que ocupa varios días a lo largo de varias semanas. Este año hemos tenido dos bajas en el jurado de canto y he llamado a más de 15 personas para suplirlas".

"No tiene sentido limitar los jurados a que sean ganadores de los premios Ordinario o Extraordinario –añadía Sara Fernández–. Hay estudiosos de la jota que no tienen esos galardones y que están plenamente capacitados para juzgar a los participantes en el Certamen. Nuestro jurado tiene todo el prestigio del mundo".

Sobre otros puntos del escrito, el Ayuntamiento destacaba que los firmantes no están bien informados. "Ya existe un coordinador técnico del mismo, Chema Peralta, y nadie se ha quejado de él", afirmaba Carmen Blasco. "A los niños en ningún momento se les deja solos", añadía Sara Fernández, al tiempo que subrayaba que "existen salas de calentamiento durante todo el certamen. Si alguien de baile calienta en la calle es porque quiere".

Sobre los tonos de las jotas y la posibilidad de que los participantes decidan lo que van a interpretar la misma mañana de la actuación, Fernández alegaba este miércoles que "la rondalla tiene que saber con antelación qué jotas y en qué tonos se van a interpretar".

Según la consejera de Cultura, "las bases del certamen no son fijas, a lo largo de los años se han ido incorporando mejoras". "Consulto las bases todos los con figuras de prestigio, como Nacho del Río o Julio Bellido", aseguraba Blasco.

Respecto a las actuaciones en la plaza del Pilar, otro de los puntos clave del escrito, el Ayuntamiento destacaba ayer que "ya se evita que se creen grupos folclóricos ‘ad hoc’ para actuar" en el escenario de la jota, y que "se les pide una lista de participantes con DNI incluido, y en la puerta se comprueba que no haya artistas repetidos".

"Los grupos tienen vestuario con duchas, que están debajo de la Fuente de la Hispanidad –destacaba Sara Fernández–, lo que pasa es que, por razones de comodidad, porque les cae más cerca, usan las carpas".

La consejera de Cultura lamentaba el modo en que ha obrado la Academia. "Tenemos firmado con ella un convenio de colaboración para promover la jota y estamos siempre dispuestos a hablar con todo el mundo. Pero hay propuestas que no pueden ser tenidas en cuenta. Todo puede ser mejorable, pero defiendo con rotundidad el formato, el jurado, a los técnicos y al personal del Auditorio que participan en la organización del Certamen de Jota".