Enrique Llera: "La rabia bien canalizada resulta inspiradora"

Espuma de poliuretano, metales, tubos de plástico... En sus vestidos hay de todo menos tela.

La colección que presenté el pasado mayo, en la que apenas hay textil, es conceptual y experimental. No sigue los pasos tradicionales del patronaje y la confección.

Entiendo que es algo más artístico que práctico...

Hay muchos matices artísticos y volúmenes escultóricos. Obviamente no tiene cabida en el mercado de la moda, al menos en el ortodoxo, pero yo buscaba crear, sacar algo de dentro de mí, expresarme artesanalmente.

¿A qué hace referencia el título ‘Beauty behind the rage’?

Yo estaba pasando por un momento muy malo y y tenía mucha rabia dentro. Entonces encontré que una forma de lidiar contra ella a través del modelado. La tela es difícil de modelar, salvo sobre un maniquí, y con material de obra me vi golpeando, doblando, trabajando... Se me ocurrió hacer un vestido con tubos coarrugados y, después, seguí con otros materiales y les di una cohesión para firmar mi trabajo de fin de grado.

El diseñador y el fotógrafo Josh Navea, vistiendo a una de las modelos. Francisco Jiménez

Contó con la ayuda del maestro escultor Jesús Gazol.

Yo sabía que era profesor de soldadura, pero no un escultor tan importante. Me ayudó mucho a enfrentarme a materiales a nivel técnico, se involucró con este proyecto de moda y me contagió su pasión y entusiasmo.

Las modelos no sé si se sentirán muy cómodas llevando encima chapas, radiales y cemento.

Los trajes parecen más pesados de lo que son: el más engorroso está en 14 kilos. Estuve trabajando más de un año con las modelos para asegurarme de que no les hicieran daño y pudiesen caminar. Antes de los desfiles, en los ‘fitting’, alguna me dijo:«Ostras, ya me apetecía llevar algo diferente porque estoy cansada de vestidos de bodas, bautizos y comuniones».

También la logística se antoja complicada...

Mi padre es el paciente chófer y tengo la suerte de que mis vecinos siempre echan una mano. Lo peor es el mucho espacio que ocupo en casa: mi casa parece un Obramat.

Los nueve modelos han tenido gran repercusión mediática.

Sé que esta colección no va a tener salida comercial, pero sí he conseguido colarme en revistas de diseño y contenidos influyentes en redes sociales. En marzo expondré los vestidos en el Espacio Joven Fundación Ibercaja, en Fernando el Católico, en Zaragoza.

Permítame... ¿De esto se come?

Quiero volver a lo textil y no cerrarme puertas. Esto ha funcionado muy bien a nivel publicitario, pero –lo que dices– tengo que comer y volveré a lo textil con mi marca, Laboratory of Garments.

Empezó haciendo grafitis en camisetas embebido de la música y la cultura urbana. ¿Siguen siendo fuentes de inspiración?

Escucho música desde que me levanto hasta que me acuesto. Ahora mismo estoy oyendo mucho rap francés, pero también Bob Marley o el Cigala. Hace unos meses pude ver a The Weeknd en el Metropolitano y Lil Wayne es otro de los artistas que siempre tengo en la ‘playlist’ cuando creo. El disco ‘Jesus’, de Kanye West, con un rollo industrial y mucho ruido, me ha ayudado a plasmar la estética futurista que tenía en la cabeza.

¿Qué referentes tiene en el mundo de la moda?

Como diseñador fetiche, el primero que me enamoró cuando empecé con la moda fue Virgil Abloh, director creativo de la colección para hombres de Louis Vuitton. También me fascina el trabajo de Jean Paul Gaultier con los volúmenes y la forma en la que John Galliano influye sobre las creaciones de Rick Owens o de Raf Simons.

¿Cómo ve el momento actual de la moda en Aragón?

Yo creo que vamos bien, no tenemos nada que envidiar a ciudades como Madrid o Barcelona. Aquí hay mucho potencial, gracias al trabajo que se lleva a cabo en la Escuela Superior de Diseño, en Hacer Creativo y también en el Fitca (Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón). Ventanas como el certamen de jóvenes diseñadores motivan mucho a los estudiantes, que encuentran ahí la posibilidad de poder desfilar con su primera colección.

Londres, París, Nueva York... ¿A usted donde le gustaría desfilar?

Tokio quizá sea hoy por hoy el referentes de las tendencias urbanas, más experimentales y transgresoras. También Berlín tiene cosas muy rompedoras y creo que una colección sobre trampantojos de construcción podría funcionar.

¿Planes de verano?

Tengo previsto visitar en septiembre Praga, Viena y Budapest.

¿A ver museos de indumentaria?

Voy con la intención de descansar, pero me ayudará a nutrirme de nuevas ideas.Me gustan los museos de vestimenta, pero también me encanta la gastronomía. Me gusta muchísimo comer, me encanta el chocolate.