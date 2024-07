David Angulo, precandidato a dos grammys latinos por su canción dedicada a Laura Gómez-Lacueva

"De Zaragoza a Berlín hacia los Grammy Latinos!! Nuestro sentido homenaje para la grandísima @laugomezlacueva está preseleccionado para las votaciones de los Latin Grammy Awards en dos categorías!! No podemos contar más!! Sé que es muy difícil pero no imposible! 🤞🏼🤞🏼‼️‼️Mil gracias a tod@s l@s que me habéis acompañado en este viaje, empezando por el gran @torstenweberguitar y @richimartinezm con los que construí esta emocionante canción de autor". Así anunciaba David Angulo este martes en sus redes sociales que su tema musical más querido, 'De Zaragoza a Berlín (Canción para Laura)', compuesta en recuerdo de la actriz Laura Gómez-Lacueva, ha iniciado la carrera por conseguir un Grammy Latino. Está en la preselección para conseguir trofeo en dos categorías.

La ceremonia de entrega de los Grammy Latinos 2024 tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en Miami, en el Kaseya Center, en colaboración con el Condado de Miami-Dade y la Oficina de Visitantes y Convenciones. El año pasado se celebró en Sevilla. El camino para ser oficialmente candidato no va a ser fácil, como augura el propio David Angulo. La primera ronda de votación para los preseleccionados se está celebrando ya (24 de julio-5 de agosto), y las nominaciones oficiales se darán a conocer el 17 de septiembre. La ronda final de votación comienza el 27 de septiembre y concluirá el 10 de octubre.

La actriz Laura Gómez-Lacueva falleció el 30 de marzo del año pasado, y el productor musical y cantante David Angulo, compañero suyo en ‘Oregón Televisión’, quiso dedicarle una canción. "La comencé a componer la mañana del día después de su muerte. Me lo pedía el cuerpo. Fue una forma de canalizar el dolor y las emociones. Me surgió a borbotones. En dos horas hice la primera parte. Y tres o cuatro días después terminé la segunda", explicaba el artista a HERALDO. Así nacía 'De Zaragoza a Berlín (Canción para Laura)'.

La grabación se realizó en el estudio del propio Angulo, Hola Clavel, y contó con la participación de Torsten Weber, músico y pareja de la actriz, que toca la guitarra en 'De Zaragoza a Berlín'. La cineasta aragonesa Paula Ortiz se encargó de rodar el videoclip de la canción, en los alrededores de Murillo de Gállego y en la casa teatro El Gato Negro, de Alberto Castrillo-Ferrer y Blanca Carvajal. El videoclip, en blanco y negro, reúne a una treintena de amigos de la actriz, como Marisol Aznar, Alfonso Palomares, Francisco Fraguas, Pablo Lagartos, Samuel Zapatero, Luis Rabanaque, Chavi Bruna, Alfonso Pablo o Encarni Corrales. Acompañando a David Angulo en lo musical, intervinieron José Luis Arrazola, Richi Martínez, Satur Rodríguez, Chabi Benedé y Carlos Catarecha.