Un archivo con 10.000 fotografías aéreas de Aragón no encuentra comprador

Por sorprendente que parezca, un archivo de 10.000 negativos y fotografías aéreas tomadas en Aragón entre 1958 y 1992 no encuentra institución pública o privada que lo compre. Y eso que el precio es casi testimonial (15.000 euros), apenas 1,5 euros por negativo. Se trata del fondo ‘aragonés’ de la antigua empresa Cetfa (Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos) creada en 1927 con el objetivo de realizar trabajos catastrales, fotogramétricos y fotoplanos. Hasta su cierre en 1993 trabajó para organismos públicos y privados. Cetfa es la empresa que realizó ese mismo año un vuelo fotogramétrico a escala 1:10.000 para la Confederación Hidrográfica del Ebro, que guarda las imágenes como lo que son, un tesoro. Cetfa realizó a lo largo de los años numerosos vuelos por toda España, y sus fotografías han servido no solo como base de trabajos geográficos, históricos y de transformación del paisaje, sino también como pruebas en juicios por lindes o concentraciones parcelarias. No buscaba fotos bonitas sino documentales: cubría las poblaciones metro a metro.

Cetfa, que había sido fundada por el aviador Julio Ruiz de Alda, José María Ansaldo y Jorge Loring, cerró sus puertas en 1993. Su archivo pasó a manos de sus trabajadores, tras serle adjudicado en subasta pública contra los fondos salariales pendientes de pago por la empresa. Y en ese momento se cometió un error garrafal. Lo lógico hubiera sido que el inmenso archivo, más de 100.000 negativos, hubiera sido adquirido por el Instituto Geográfico Nacional. Pero el Estado se desentendió y lo dejó en manos de las autonomías.

"Nos habían dejado en la calle sin nada y se nos adjudicó por sentencia, yo creo que porque el juez pensó que así los empleados podríamos recuperar todo o parte de los salarios perdidos", asegura Javier García Brun, ingeniero de Topografía y Cartografía que, tras el cierre de Cetfa, y junto a otros compañeros, se hizo cargo del archivo fotográfico. "Llegamos a anunciar la venta en la prensa de la época –añade–, y curiosamente el primero en interesarse fue el Instituto Geográfico Nacional Francés. Pero no quisimos que el archivo abandonara España. Hicimos lotes según las comunidades autónomas y le pusimos a cada uno un precio estándar de 20 millones de pesetas". Sí, pesetas, porque Brun está hablando de principios del siglo XXI.

País Vasco, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Andalucía (70.000 negativos), Comunidad Murciana, Galicia... Casi todas las comunidades compraron ‘sus’ fondos y los incorporaron a sus respectivos centros de documentación o institutos geográficos. Varias autonomías, como es el caso de Madrid, tienen hace tiempo sus fondos digitalizados y a la disposición de sus ciudadanos.

De aquella época datan los primeros ofrecimientos a Aragón, a instituciones públicas y privadas (incluso se ofreció a la Expo por tener un enorme valor documental sobre los ríos y el agua). Pero nadie dio el paso.

¿Tiene importancia ese material para Aragón? Sin duda. Aunque algunos archivos poseen fotografías realizadas por Cetfa, sumadas todas no llegan ni a una mínima parte del conjunto que está custodiado en Madrid. Con la diferencia, además, de que lo que está a la venta no son copias o positivos de las fotografías, sino los negativos originales.

"El detalle de las fotografías es altísimo –subraya Brun–. Hay que tener en cuenta que algunos de los objetivos que usaban nuestras cámaras eran muy sofisticados, llegaban a pesar más de 40 kilos. Estas no son fotos ‘bonitas’. En mi casa tengo una foto aérea de Teruel del año 54 a escala 1/5000. En esa definición, puedo contar las tejas de cada casa fotografiada". Como referencia, a esa misma escala hay en el archivo 269 imágenes de Zaragoza tomadas en 1961.

Hoy, el archivo de la antigua Cetfa solo tiene ya fotos de Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha y Aragón, las únicas comunidades autónomas que no han comprado su parte. "Ya solo es propiedad de tres antiguos empleados –subraya Javier García Brun-–. Los tres tenemos ya entre 68 y 70 años y la vida resuelta. No nos mueve el interés económico. Conseguir 5.000 euros cada uno por vender estas fotos a Aragón no nos va a cambiar la vida. Pero el archivo lo tenemos en un espacio alquilado y cuando fallezcamos nuestros hijos van a verlo como un estorbo y seguramente acabará en un contenedor".

De las grandes ciudades a la pequeña localidad

El inventario de los fondos ‘aragoneses’ del archivo tiene 189 entradas, con un total de 7.336 negativos y 2.830 positivos, que suman 10.186 documentos. Algunas de las entradas destacadas son:

Zaragoza. El conjunto, para la capital aragonesa, es impresionante. Hay fotografías de vuelos aéreos fechados en los años 1959 (129 imágenes), 1961 (269), 1975 (98) o 1978 (59).

Huesca. La capital oscense está documentada en los años 1958 (35 fotografías), 1975 (52) y 1978 (7).

Teruel. Para Teruel se hicieron vuelos en 1958 (33 imágenes), 1975 (9) y 1982 (16).

Los ríos. Además de las grandes capitales, hay importantes fondos sobre el curso de los ríos aragoneses. Así, por ejemplo, en 1964 se hicieron 385 fotografías del curso del río Aragón; en 1986, 206 del curso del Ebro, que se completaron con otras 67 más al año siguiente; del río Gállego, 34 en 1963 y 13 en 1989; del Isábena, 125 en 1975.

Algunas sorpresas. El archivo cuenta con pequeñas sorpresas, como las 77 imágenes de las zonas arroceras de Huesca, fotografiadas en 1971; las tres de la estación de Híjar (1984), las tres de la fábrica de cemento de Morata de Jalón (1993), las 29 del Canal de las Bardenas (1958), las 697 etiquetadas como ‘Zona de Zuera’ y realizadas en 1958, o 14 de la dehesa de Borja que están sin datar.

Localidades pequeñas. Las localidades pequeñas también están representadas en el archivo, si bien no con un número elevado de imágenes. Pero pueden encontrarse fotografías tomadas entre 1958 y 1992 de localidades como Las Cuerlas, Luesma, Bárcabo, Baélls, Cantalobos, Valdehorna o Clares de Ribota, entre otras.