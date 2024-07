Pilar Cernuda: "Es muy difícil ganar a quien no tiene principios"

Nacida en Santiago de Compostela en 1948, Pilar Cernuda es periodista, escritora, tertuliana y una de las firmas más reconocidas de la Transición. Rememora su carrera en ‘Lo que yo recuerdo’, su último libro.

A lo largo de su vida ha dado muchas exclusivas, como la fuga de Luis Roldán. ¿Algún truco?

Estar en los sitios. Te permite conocer a quien interviene en las grandes decisiones. Yo soy de la escuela de Iñaki Gabilondo: estar donde se produce la noticia, hablar con el protagonista y con los que tienen una versión distinta.

A Roldán le conocía bien. ¿Qué poso le dejó?

Tengo sentimientos encontrados. Los guardias civiles veteranos te dicen que fue un gran director pese a haber sido condenado por fechorías tremendas. Le fui a ver a Zaragoza cuando salió de la cárcel y decía que no podía soportar que dijeran que se quedó con el dinero. En lo personal no puedo tener más que buenas palabras para él. Junto con Rafa Vera, nos daban mucha información.

En su nuevo libro repasa los últimos 40 años de historia de España. ¿Calla más que cuenta?

He contado casi todo, menos mis temas personales. Me centro en lo profesional, en cómo un grupo de periodistas privilegiados participamos en la Transición y le explicamos a la gente su importancia.

¿Con qué personaje histórico se queda?

Tengo especial debilidad por el rey Juan Carlos. Me ha decepcionado por algunas cosas que conocí al final, pero como he estado junto a él en momentos decisivos y he visto lo que arriesgó y lo que hizo no tengo más que admiración profundísima. También por el rey Felipe, que es una persona excepcional. Y tengo debilidad por Adolfo Suárez y por Felipe González, dos grandes presidentes.

¿Cree que la princesa Leonor puede jugar un papel de conexión con las nuevas generaciones?

Lo está haciendo. Su estancia en la Academia de Zaragoza ha sido excepcional, por la formación y por cómo se integró en la vida de la ciudad.

¿Se considera feminista?

En lo que no creo es en las cuotas. Feministas son muchas mujeres de mi generación que hemos luchado para que nos valoren igual que a los hombres, para que se cambien las leyes, para tener los mismos salarios, y ahora me encuentro que presumen de feminismos una serie de señoras, como las dirigentes de Podemos, que están allí porque les han colocado sus parejas.

¿Qué opina del actual revisionismo de la Transición?

No es revisionismo, es tergiversar. Y lo que más me duele es que es por falta de conocimiento en unos casos y en otros intencionadamente. La falta de respeto al incorporar el Gobierno a socios que se sitúan abiertamente fuera de la Constitución... Y también me duele especialmente el nulo respeto a la separación de poderes.

Es muy crítica con el ‘sanchismo’. ¿Cómo cree que acabará el presidente su carrera política?

No lo sé, pero probablemente tardará años porque es muy difícil ganar a quien no tiene principios. Es gente que llega a donde tú no puedes llegar. Por ejemplo, es la primera vez que en España gobierna quien no ganó las elecciones. Felipe González pudo gobernar en el 96 pese a haber perdido y dijo que de ningún modo.

¿Ya no se hacen políticos como los de antes?

Antes mencionaba a Felipe y a Adolfo Suárez, pero también Carrillo, Fraga... Había una generosidad de todos los partidos para luchar por este país que se contrapone con algunos personajes de ahora que no piensan en España, solo en su propia promoción.

Alguno se salvará...

Claro que sí. Hay una docena de políticos que me gustan. Algunos socialistas, pero ninguno del ‘sanchismo’. Y en el PP actual hay figuras interesantes como Feijóo. Es un hombre serio y de palabra.

Ahora triunfan los extremos.

Están ahora en toda Europa e incluso en Estados Unidos con Trump. Me da miedo que pueda volver a ser el presidente del país más poderoso del mundo. Los extremismos, tanto de izquierdas como de derechas, son igual de nocivos. España nunca ha estado mejor que en el bipartidismo.

¿Ve amenazada la libertad de prensa?

Por supuesto, empezando por la autocensura. Hoy mismo he escrito un artículo muy duro y me he retenido, no solo por respetar la ley, sino porque hay una serie de personajes que te presionan o emprenden una campaña contra ti.

¿A estas alturas de su carrera?

Ya te digo, esta misma mañana, y hacía muchísimo tiempo que no me autocensuraba, pero no me apetece ser carne de cañón.

¿Qué opina del periodismo actual frente al de su generación?

Hay gente estupenda, pero rechazo las redes sociales. La mitad de sus usuarios son perfiles falsos. Es el elemento de comunicación mejor después del teléfono y el peor usado. Han destruido biografías de personas impecables y lo han hecho pagadas por algún partido.